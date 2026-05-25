Vì sao nhiều website bắt người dùng xác minh “Tôi không phải robot”?

Trên thực tế, nguyên nhân lớn nhất đến từ sự bùng nổ của AI và các bot tự động trên Internet.

Giáo sư Khoa học máy tính Yang Xiang thuộc Đại học Công nghệ Swinburne cho biết số lượng bot AI hiện nay đã tăng mạnh tới mức nhiều website buộc phải bổ sung thêm các lớp xác minh để phân biệt người thật với máy.

Không chỉ vậy, các công ty AI cũng đang triển khai hàng loạt bot thu thập dữ liệu trên Internet nhằm phục vụ việc huấn luyện các mô hình AI. Điều này khiến nhiều website phải đối mặt với lượng truy cập khổng lồ từ các hệ thống tự động thay vì người dùng thật.

Số lượng người dùng “không phải con người” tăng lên đáng kể khi các doanh nghiệp đẩy mạnh huấn luyện các mô hình AI (Ảnh minh họa: Getty)

Các chuyên gia cho rằng AI hiện không thể chỉ học từ những nội dung “rác mạng” hoặc các meme chất lượng thấp, vì điều này có thể làm giảm khả năng suy luận và hiểu ngữ cảnh của mô hình. Do đó, các nhà phát triển ngày càng tích cực thu thập dữ liệu thực tế từ người dùng.

Trong khi đó, AI cũng ngày càng thông minh hơn trong việc vượt qua các hệ thống CAPTCHA truyền thống (bài kiểm tra tự động nhằm phân biệt máy tính và con người).

Một số video còn cho thấy tác nhân AI của OpenAI có thể tự bấm nút xác minh “Tôi không phải robot” mà không cần con người can thiệp.

Điều này khiến các website phải chuyển sang những dạng CAPTCHA phức tạp hơn như nhận diện hình ảnh hoặc phân tích hành vi người dùng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo ngay cả các bài kiểm tra này cũng đang dần bị AI vượt qua.

Nhiều website buộc phải chuyển sang các bài kiểm tra “xoắn não” hơn để tránh bị AI qua mặt (Ảnh minh họa: Getty)

Một số công nghệ xác minh mới như nhận diện khuôn mặt, giọng nói hay dấu vân tay cũng được xem xét áp dụng. Dẫu vậy, chúng lại làm dấy lên lo ngại liên quan tới quyền riêng tư và dữ liệu sinh trắc học.

Theo các chuyên gia, sự phát triển nhanh chóng của AI đang khiến Internet thay đổi theo hướng con người không còn là “người dùng duy nhất” trên không gian mạng.

Và đây cũng là lý do người dùng ngày càng phải chứng minh mình thực sự là con người mỗi khi truy cập website.