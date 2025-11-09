Bếp từ Fujihome 2025: Khi thiết kế thời thượng kết hợp cùng công nghệ tối tân

Dải sản phẩm mới mang đến cho người dùng những lựa chọn đa dạng, từ các mẫu bếp dương linh hoạt với gam màu thời thượng, đến các mẫu bếp âm đề cao phong cách tối giản, tinh tế, hứa hẹn tạo nên dấu ấn khác biệt cho mọi gian bếp Việt.

Thiết kế đa dạng, hài hòa mọi không gian

Bộ sưu tập bếp từ 2025 của Fujihome gây ấn tượng với vẻ ngoài tinh tế và linh hoạt trong thiết kế. Các dòng sản phẩm mới thể hiện cách tiếp cận thẩm mỹ táo bạo nhưng vẫn hài hòa, độc đáo.

Với những ai yêu thích sự tươi mới và phá cách, các mẫu bếp từ dương trở thành điểm nhấn với các gam màu pastel ngọt ngào hay các tông màu cá tính, mang lại sự sinh động cho góc nấu nướng.

Những tông màu tươi mới như hồng pastel, bạc dành cho gia chủ trẻ trung, cá tính (Ảnh: Fujihome).

Các phiên bản bếp từ âm sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng với viền kim loại ánh bạc hoặc cạnh vát tinh xảo trên nền kính đen cao cấp. Đây là kiểu thiết kế mang vẻ đẹp bền vững, dễ dàng hòa hợp với các không gian bếp từ tối giản đến cao cấp, có thể làm hài lòng cả những khách hàng khó tính.

Bộ sưu tập bếp từ âm sở hữu thiết kế thanh lịch, tinh tế (Ảnh: Fujihome).

Triết lý tối giản được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ sưu tập. Mặt bếp sử dụng kính đen gần như không có hoa văn trang trí, chỉ có các ký hiệu chức năng tối giản, tạo cảm giác thanh thoát và hiện đại.

Bảng điều khiển cảm ứng được khéo léo giấu dưới lớp kính, giúp bề mặt bếp liền mạch. Bếp từ Fujihome dễ dàng hòa hợp với mọi phong cách nội thất, từ căn bếp gia đình truyền thống đến những gian bếp mở hiện đại.

Công nghệ tiên tiến, hiệu suất tối ưu

Không chỉ đẹp mắt, các mẫu bếp từ Fujihome thế hệ mới còn sở hữu công nghệ ấn tượng. Mỗi vùng nấu đều đạt mức công suất thực tế cao, giúp rút ngắn thời gian đun nấu.

Nhờ trang bị chip điều khiển IGBT tiên tiến cùng thuật toán thông minh, bếp Fujihome có thể điều chỉnh dải nhiệt một cách mượt mà, duy trì việc gia nhiệt liên tục ngay cả ở mức công suất thấp nhất. Khả năng này không chỉ giúp món ăn ninh, hầm ở lửa nhỏ chín đều hơn mà còn góp phần tiết kiệm điện năng tối ưu.

Bếp từ Fujihome gia nhiệt liên tục ở cả mức công suất thấp nhờ công nghệ Inverter (tùy model) (Ảnh: Fujihome).

Fujihome còn tạo khác biệt nhờ cấu tạo mâm từ và hệ thống tản nhiệt vượt trội. Toàn bộ các mẫu bếp từ 2025 đều sử dụng mâm từ hợp kim đồng hai lớp tích hợp thêm các thanh hướng từ. Thiết kế này giúp tạo ra từ trường ổn định và tập trung vào đáy nồi, nâng cao hiệu suất gia nhiệt và giảm thiểu nhiễu điện từ.

Để đảm bảo bếp vận hành bền bỉ ở công suất cao, Fujihome trang bị hệ thống quạt tản nhiệt tiên tiến sử dụng quạt làm mát DC không chổi than, giúp máy chạy êm ái và tăng độ bền cho linh kiện. Nhờ giải pháp này, linh kiện bên trong bếp luôn được giữ mát, thiết bị hoạt động ổn định và đạt hiệu suất tối đa.

An toàn và tiện nghi - Trải nghiệm người dùng được đặt lên hàng đầu

Mỗi bếp từ đều gắn cảm biến nhiệt tại các vị trí quan trọng để theo dõi và tự động điều chỉnh kịp thời, tránh quá nhiệt. Hệ thống mạch bảo vệ sẽ kích hoạt khi xảy ra quá áp hoặc quá tải, kết hợp cùng lớp chống nhiễu điện từ (EMI) nhằm đảm bảo an toàn tối đa.

Giao diện điều khiển cảm ứng kết hợp núm vặn vô cấp vừa hiện đại, vừa trực quan, thân thiện (Ảnh: Fujihome).

Loạt bếp Fujihome 2025 được trang bị đầy đủ các tính năng thông minh như chế độ nấu linh hoạt, khóa an toàn trẻ em và hẹn giờ tắt tự động. Giao diện điều khiển cũng rất thân thiện: màn hình LED hiển thị rõ ràng, kết hợp các phím cảm ứng ẩn dưới mặt kính và tùy chọn núm vặn vô cấp nhỏ gọn, giúp người dùng điều chỉnh mức nhiệt nhanh chóng, chính xác.

Không chỉ mang đến diện mạo mới mẻ, sang trọng, những chiếc bếp từ Fujihome thế hệ mới còn đáp ứng tối đa nhu cầu nấu nướng tiện nghi, an toàn và tiết kiệm năng lượng. Sở hữu một chiếc bếp từ cao cấp của Fujihome không chỉ là trang bị thêm dụng cụ nhà bếp, mà còn là cách thể hiện phong cách sống tinh tế của gia chủ.

Nhân dịp 11/11, Fujihome triển khai chương trình ưu đãi dành cho dòng bếp từ thế hệ mới, số lượng có hạn. Đây là cơ hội để người tiêu dùng sở hữu những chiếc bếp từ hiện đại với mức giá hấp dẫn.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin và trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại các showroom Fujihome hoặc trên website: https://fujihomevn.com/bep-tu.