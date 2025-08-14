Apple hé lộ tham vọng thống trị nhà thông minh bằng robot và AI

Apple dường như đang chuẩn bị cho một sản phẩm robot trợ lý thông minh cho gia đình (Ảnh minh hoạ: Grok).

Theo báo cáo mới nhất từ nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang ấp ủ kế hoạch lớn cho thị trường nhà thông minh, vượt xa một chiếc HomePod gắn màn hình thông thường.

Tham vọng này bao gồm các thiết bị robot tiên tiến và một hệ sinh thái an ninh tích hợp sâu.

Điểm nhấn trong kế hoạch là một "robot để bàn" đầy tham vọng, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Thiết bị này được mô tả như một chiếc iPad mini gắn trên cánh tay robot linh hoạt, có khả năng tự động xoay chuyển để theo dõi người dùng khắp phòng, hướng về phía người đang nói chuyện và sử dụng camera tích hợp cho các cuộc gọi FaceTime. Đây là tầm nhìn của Apple về một trợ lý gia đình thực sự tương tác.

Trước khi robot này xuất hiện, một phiên bản đơn giản hơn, về cơ bản là một chiếc HomePod với màn hình cảm ứng nhưng không có khả năng di chuyển, được cho là sẽ ra mắt vào năm 2026. Đây có thể là bước đệm để người dùng làm quen với trung tâm điều khiển nhà thông minh mới của Apple.

Để hoàn thiện hệ sinh thái, Apple cũng đang phát triển các sản phẩm an ninh gia đình như camera và chuông cửa thông minh. Các thiết bị này sẽ tích hợp công nghệ nhận dạng khuôn mặt, cho phép tự động hóa các tác vụ như mở khóa cửa, tắt đèn hay phát nhạc yêu thích ngay khi người dùng bước vào nhà.

Bộ não đằng sau toàn bộ hệ thống này là một phiên bản Siri hoàn toàn mới, được "đại tu" bằng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tương tự ChatGPT. "Siri cá nhân hóa hơn" này, sau một thời gian trì hoãn, được kỳ vọng sẽ sớm ra mắt, hứa hẹn mang lại khả năng tương tác thông minh và liền mạch cho toàn bộ hệ sinh thái.

Nỗ lực này gợi nhớ đến các thử nghiệm của Amazon với robot Astro hay màn hình Echo Show, nhưng Apple dường như đang kiên nhẫn hơn để tạo ra một trải nghiệm thực sự hoàn chỉnh và tinh tế.