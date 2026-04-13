Apple gia nhập thị trường kính thông minh, tích hợp AI đa phương thức

Kính thông minh của Apple có thể sẽ có gọng kính tương tự như Ray-Ban của Meta (Ảnh: CNET).

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm cạnh tranh trực tiếp với Meta trong phân khúc thiết bị đeo vốn đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo chuyên gia tin đồn Mark Gurman từ Bloomberg, nhóm thiết kế của Apple đã hoàn thiện ít nhất bốn kiểu dáng gọng kính khác nhau cùng bảng màu sắc phong phú.

Động thái này cho thấy gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang ưu tiên cá nhân hóa trải nghiệm, cho phép người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp với phong cách cá nhân thay vì gò bó trong một thiết kế duy nhất.

Cụ thể, các nguyên mẫu đang được thử nghiệm bao gồm: Gọng hình chữ nhật lớn (tương đương dòng Ray-Ban Wayfarers phổ biến của Meta), gọng hình chữ nhật thanh mảnh, các biến thể hình bầu dục và hình tròn với hai kích thước lớn/nhỏ.

Bên cạnh kiểu dáng, Apple được cho là đang phát triển một hệ thống camera đặc trưng để tạo nhận diện thương hiệu riêng.

Các nguồn tin nội bộ tiết lộ hãng đang xem xét thiết lập thấu kính camera hình bầu dục đặt theo chiều dọc, đi kèm hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh.

Thiết kế này không chỉ phục vụ tính năng quay chụp mà còn là điểm khác biệt lớn so với các đối thủ hiện nay như Meta.

Về tính năng, kính thông minh của Apple dự kiến sẽ hội tụ đầy đủ các công nghệ hỗ trợ người dùng trong đời sống hàng ngày như tích hợp camera, micro và loa chất lượng cao để đàm thoại, nghe nhạc và nhận thông báo.

Đáng chú ý là công ty có thể đưa AI đa phương thức vào sản phẩm, cho phép Siri phản hồi các truy vấn phức tạp và tương tác trực quan với môi trường xung quanh người dùng.

Sự thâm nhập của Apple diễn ra trong bối cảnh thị trường kính thông minh đang bùng nổ.

Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, phân khúc này đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 139% trong năm 2025 so với năm 2024, với sự dẫn dắt chủ đạo từ các dòng kính AI của Meta.

Dù thị trường vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, sự góp mặt của Apple được kỳ vọng sẽ định hình lại tiêu chuẩn của thiết bị đeo thông minh. Theo lộ trình dự kiến, Apple có thể sẽ công bố dự án này vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Tuy nhiên, sản phẩm thương mại đến tay người dùng sớm nhất phải tới cuối năm 2027. Hiện tại, đại diện Apple chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về các thông tin trên.