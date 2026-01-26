AirTag 2 ra mắt với giá 890.000 đồng

AirTag được thiết kế dành riêng cho việc theo dõi đồ vật như hành lý, chìa khóa, xe đạp, túi xách và nhiều vật dụng khác.

Phiên bản mới tích hợp chip Ultra Wideband thế hệ thứ 2 của Apple, tương tự chip được trang bị trên dòng sản phẩm iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 và Apple Watch Series 11.

AirTag 2 được cải tiến với khả năng định vị xa hơn và loa âm lượng lớn hơn (Ảnh: Tom's Guide).

Apple cho biết nâng cấp này giúp cải tiến tính năng Tìm chính xác với khoảng cách xa hơn 50% so với thế hệ trước. Ngoài ra, chip Bluetooth cũng được nâng cấp giúp mở rộng phạm vi định vị vật dụng.

AirTag mới có âm thanh lớn hơn 50% so với thế hệ trước, giúp người dùng nghe thấy âm thanh của AirTag từ khoảng cách xa hơn gấp đôi so với trước đây. Những thay đổi này giúp người dùng tìm thấy vật dụng dễ dàng hơn.

AirTag 2 tích hợp tính năng chia sẻ vị trí vật dụng. Tính năng này được thiết kế để giúp người dùng tìm lại vật dụng bị thất lạc bằng cách chia sẻ vị trí vật dụng tạm thời và an toàn với bên thứ ba như các hãng hàng không, từ đó họ có thể hỗ trợ tìm lại hành lý đến chậm hoặc các vật dụng thất lạc khác.

Thiết bị cũng được thiết kế để đảm bảo dữ liệu vị trí luôn riêng tư và bảo mật. AirTag không lưu trữ dữ liệu hay lịch sử vị trí trên thiết bị. Tính năng mã hóa đầu cuối đảm bảo chỉ người sở hữu mới có thể truy cập dữ liệu vị trí của thiết bị đó.

Tại thị trường Việt Nam, AirTag thế hệ hai được bán ra với mức giá 890.000 đồng, tương tự phiên bản tiền nhiệm. Gói sản phẩm bao gồm 4 thiết bị có giá 2,99 triệu đồng.

Dù được Apple nhấn mạnh là thiết bị theo dõi đồ vật, AirTag trong thực tế vẫn vấp phải nhiều tranh cãi liên quan đến quyền riêng tư và nguy cơ bị lạm dụng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia đang siết chặt quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư.

Trước đó, không ít vụ việc tại Mỹ và châu Âu ghi nhận AirTag bị sử dụng để theo dõi người khác trái phép, từ theo dõi bạn đời, nhân viên cho tới phục vụ mục đích trộm cắp.