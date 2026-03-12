4 điểm giúp MacBook Air M2 giữ vững vị thế trong phân khúc mỏng nhẹ

Kiến trúc phẳng tối giản tối ưu cho nhu cầu di động

MacBook Air M2 đánh dấu bước ngoặt lớn khi loại bỏ thiết kế vát mỏng dần để chuyển sang kiến trúc phẳng đồng nhất. Với độ mỏng chỉ 1,13cm và trọng lượng 1,24 kg, mẫu Macbook Air này cho phép người dùng dễ dàng mang theo trong túi xách hoặc balo suốt cả ngày.

Vỏ nhôm nguyên khối tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn, kết hợp cùng cổng sạc MagSafe giúp giải phóng các cổng USB-C cho nhu cầu truyền tải dữ liệu.

MacBook Air M2 màu xanh đen (Ảnh: Apple).

Hiệu năng xử lý ổn định theo thời gian

Sức mạnh từ chip M2 giúp thiết bị xử lý mượt mà các tác vụ văn phòng từ cơ bản đến phức tạp. Người dùng chuyên về thiết kế 2D hoặc thường xuyên làm việc đa nhiệm sẽ cảm nhận rõ sự ổn định của dòng Macbook này.

Kiến trúc không quạt tản nhiệt là điểm cộng lớn giúp máy vận hành hoàn toàn yên tĩnh trong mọi môi trường làm việc, đồng thời hạn chế bụi bẩn bám vào linh kiện bên trong.

Mức giá hấp dẫn đi kèm nhiều đặc quyền mua sắm

Hiện tại, mức giá của sản phẩm đã điều chỉnh dễ tiếp cận cho nhóm khách hàng học sinh và sinh viên. Các hệ thống bán lẻ lớn đang áp dụng chính sách hỗ trợ giúp người dùng giảm bớt áp lực tài chính khi nâng cấp thiết bị.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm MacBook Air M2 chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác.

Với mạng lưới cửa hàng phủ khắp 34 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy MacBook Air chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu MacBook Air chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm.

Trải nghiệm thị giác và thời lượng sử dụng ấn tượng

Màn hình Liquid Retina 13,6 inch sở hữu độ sáng 500 nits và dải màu rộng P3 mang lại khả năng hiển thị chuẩn xác cho các công việc sáng tạo nội dung. Macbook Air M2 còn ghi điểm với webcam 1080p hỗ trợ tối ưu cho các cuộc họp trực tuyến. Thời lượng pin lên đến 18 giờ đảm bảo duy trì hiệu suất làm việc cả ngày dài mà không cần phụ thuộc vào bộ sạc cồng kềnh.

Ảnh cận cảnh màn hình với khả năng hiển thị chuẩn xác trên Macbook Air M2 (Ảnh: Apple).

Sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, hiệu năng ổn định và mức giá dễ tiếp cận giúp MacBook Air M2 khẳng định vị thế hàng đầu trong phân khúc laptop mỏng nhẹ. Đây vẫn là sản phẩm thích hợp cho nhu cầu học tập và làm việc lâu dài.