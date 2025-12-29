10 sự kiện Công nghệ thông tin nổi bật 2025

Toàn cảnh sự kiện (Ảnh: Anh Quân).

Chiều 29/12, Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin Việt Nam (ICT Press Club) đã tổ chức sự kiện Công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu 2025 và toạ đàm "Thương mại hoá 5G đã tác động đến nền kinh tế Việt Nam ra sao?"

Dưới đây là 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025 do thành viên CLB đến từ hơn 40 tờ báo bình chọn.

1. Quốc hội thông qua hàng loạt đạo luật nền tảng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo chí và truyền thông

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn về thể chế khi Quốc hội thông qua nhiều đạo luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho phát triển khoa học công nghệ và kinh tế số, gồm: Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Luật Công nghiệp Công nghệ số; Luật Chuyển đổi số; Luật Trí tuệ nhân tạo (AI); Luật Thương mại điện tử; Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi); Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

Trong đó, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 (vào tháng 6) được xem là bước tiến quan trọng nhằm thể chế hóa các đột phá chiến lược của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ngày 10/12, việc Quốc hội thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia sở hữu khung pháp lý toàn diện về AI. Trước đó, Luật Công nghiệp Công nghệ số (thông qua ngày 14/6) đã tạo nền tảng pháp lý thống nhất cho các lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, bán dẫn, AI, tài sản số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và quyền lợi người dùng.

Đáng chú ý, Luật Báo chí (sửa đổi) được thông qua ngày 10/12 cho phép thí điểm mô hình tổ hợp hoặc tập đoàn báo chí chủ lực đa phương tiện tại Hà Nội và TPHCM; đồng thời làm rõ loại hình báo chí trong bối cảnh mới, cơ chế cấp phép, trách nhiệm pháp lý đối với nội dung thông tin, quyền yêu cầu cải chính và gỡ bỏ thông tin vi phạm trên nền tảng số, cũng như việc ứng dụng AI trong hoạt động báo chí.

2. Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngày 9/1, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Ngày 1/4, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động, thể hiện quyết tâm cao trong triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Hoà Lạc (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng với đó, ngày 19/2, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hàng chục luật, nghị định, thông tư liên quan đã được xây dựng, ban hành và triển khai trong năm 2025.

Nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Viettel, VNPT, FPT, CMC chủ động tham gia triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, đặc biệt trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7.

3. Hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông vào Bộ Khoa học và Công nghệ

Từ ngày 1/3, Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức hoạt động theo mô hình mới sau khi hợp nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương.

Theo đó, chức năng quản lý báo chí, thông tin tuyên truyền được chuyển sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chức năng an ninh mạng, an toàn thông tin được chuyển sang Bộ Công an.

Việc hợp nhất nhằm giảm đầu mối, tránh chồng chéo nhiệm vụ, tối ưu nguồn lực và đồng bộ chính sách phát triển kinh tế số, xã hội số gắn với khoa học công nghệ.

Sau sắp xếp, Bộ Khoa học và Công nghệ có 25 đầu mối, gồm 22 tổ chức hành chính và 3 đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng (sửa đổi) và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày 10/12, Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng (sửa đổi) trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng, tạo khung pháp lý thống nhất, giảm chồng chéo và nâng cao hiệu quả thực thi.

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Ảnh: Media Quốc hội).

Việc hợp nhất giúp tăng cường năng lực bảo vệ toàn diện trước các mối đe dọa mạng, hỗ trợ phát triển kinh tế số và nâng cao khả năng phối hợp quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng xuyên biên giới.

Trước đó, ngày 26/6, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ 1/1/2026, thiết lập khung pháp lý mới về thu thập, xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền riêng tư của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế.

5. Công bố 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam

Ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1131/QĐ-TTg ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, gồm 11 nhóm công nghệ với 35 nhóm sản phẩm, như AI, bán dẫn, Blockchain, robot, 5G/6G, hàng không vũ trụ, y sinh thế hệ mới, an ninh mạng.

Ngay sau đó, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định 6 sản phẩm trọng điểm triển khai trong năm 2025, gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và trợ lý ảo tiếng Việt; AI camera xử lý tại biên; robot di động tự hành; thiết bị mạng 5G; hạ tầng Blockchain và ứng dụng tài sản mã hóa; UAV.

Đồng thời, Bộ xây dựng Đề án quốc gia phát triển công nghệ chiến lược đến năm 2030.

6. Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

Ngày 25-26/10, Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), với 72 quốc gia tham gia ký kết. Sự kiện khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong định hình quản trị không gian mạng và hợp tác quốc tế.

Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp rõ ràng, mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới.

Thứ nhất, khẳng định cam kết định hình trật tự, bảo đảm an toàn, an ninh trong không gian mạng trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thứ hai, đề cao tinh thần chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau, bởi chỉ khi cùng hợp tác, cùng nâng cao năng lực, chúng ta mới có thể bảo vệ không gian mạng ổn định và bền vững.

Các đại biểu tham gia Lễ mở ký Công ước Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Thứ ba, nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi nỗ lực là vì người dân, để công nghệ phục vụ đời sống, phát triển mang lại cơ hội cho tất cả, và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu.

7. Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa

Ngày 9/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, lần đầu thiết lập khung pháp lý cho giao dịch tài sản số tại Việt Nam. Nghị quyết tạo cơ sở bảo vệ nhà đầu tư, quản lý dòng tiền và thuế, minh bạch hóa thị trường và thúc đẩy kinh tế số.

Theo Chainalysis, trong giai đoạn 7/2024-6/2025, tổng khối lượng giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam vượt 200 tỷ USD, với khoảng 17-20 triệu tài khoản tham gia.

8. Siết chặt xử lý KOL, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên môi trường số

Năm 2025 được xem là năm “thanh lọc” hoạt động quảng cáo trực tuyến khi cơ quan chức năng xử lý hàng loạt KOL, KOC và người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, bán hàng kém chất lượng trên mạng xã hội và livestream.

Nhiều vụ việc bị xử phạt, thậm chí khởi tố, góp phần lập lại trật tự trong thương mại điện tử.

9. Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) bị tấn công mạng

Ngày 11/9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) thông báo sự cố lộ dữ liệu cá nhân tại CIC.

Cơ quan chức năng đã khẩn trương điều tra, ứng phó và khẳng định hệ thống của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập, không ảnh hưởng đến giao dịch của khách hàng.

10. Việt Nam khởi động phát triển kinh tế tầm thấp

Năm 2025, UAV được xếp vào nhóm công nghệ hàng không vũ trụ chiến lược. Kinh tế tầm thấp của Việt Nam được dự báo có thể đạt quy mô 10 tỷ USD và tạo khoảng 1 triệu việc làm vào năm 2035.

Nhiều doanh nghiệp như CT Group, Viettel, FPT, Phenikaa-X tiên phong phát triển UAV và ứng dụng liên quan.

Đáng chú ý, CT Group ký hợp đồng xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc, trong khi FPT khởi xướng thành lập Liên minh Kinh tế Tầm thấp Việt Nam (LAEP), mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy hệ sinh thái UAV phát triển bài bản, an toàn và bền vững.