Cần kỉ luật những cán bộ tắc trách để người nước ngoài nhập cư trái phép

Dân trí Chính phủ triệu tập 2 kỳ họp liền ngay trong kỳ nghỉ lễ. Nơi nào làm tốt, Thủ tướng Phạm Minh Chính lập tức khen ngợi, biểu dương. Nơi nào lơ là, Thủ tướng nghiêm khắc phê bình ngay tức khắc.

(Nguyễn Thị Hồng Hạnh (áo vàng) - Ảnh: Thành Trung).

Đã có nhiều địa phương bị phê bình và con số nhiều hơn các địa phương được Thủ tướng Phạm Minh Chính khen ngợi. Như các lần trước đây, tiếp tục xuất hiện một tinh thần phòng chống dịch quyết liệt từ trung ương đến các địa phương.

Song song với các biện pháp phòng dịch bệnh, lần này, nhiều địa phương còn xử lý nghiêm khắc những trường hợp tắc trách, chủ quan, lơ là của cán bộ, công chức có trách nhiệm.

Tại Yên Bái, ngay sau khi phát hiện dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã lập tức đình chỉ công tác ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc TTYT thành phố Yên Bái do có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

Tại Hà Nam, cùng với việc khởi tố đối tượng làm lây lan covid - 19 tại thôn Quan Nhân, Đạo Lý, Lý Nhân theo điều 240 của Bộ luật hình sự, một loạt cán bộ địa phương này cũng bị thi hành kỉ luật.

Cụ thể, ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế Lý Nhân bị cảnh cáo và rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện.

Ông Phan Thanh Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Đạo Lý cũng bị cảnh cáo và rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã, không giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lương Thanh Ngọc, Trạm trưởng Trạm y tế xã bị cảnh cáo...

Tiếc rằng trong tinh thần quyết liệt của nhân dân cả nước, vẫn còn một số cá nhân hám lợi, tiếp tay, chứa chấp người nước ngoài nhập cư trái phép.

Tại Hà Nội, lực lượng công an liên tục phát hiện nhiều vụ mà điển hình là trường hợp 46 người Trung Quốc thuê phòng ở chung cư cao cấp Florence (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong nhiều ngày.

Ngày hôm qua (5.5), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1985, trú ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Lý do, chị này đứng ra thuê 5 căn nhà rồi hướng dẫn cho 52 người Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp ở Vĩnh Phúc…

Đây là những hành vi rất đáng lên án và phải trừng trị nghiêm khắc theo qui định của pháp luật. Song, cùng với việc tuyên truyền, trừng trị bằng luật pháp, các cơ quan chức năng cần tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát.

Nói gì thì nói, việc để hàng chục người nước ngoài nhập cư trái phép sống nhiều ngày trong địa bàn mình là điều khó có thể chấp nhận.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an - Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, từ đầu năm đến nay có 199 vụ, với 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bộ Công an đã xử lý, khởi tố 49 vụ với 141 đối tượng.

Có lẽ đã đến lúc cần phải có biện pháp xử lý đối với những cán bộ thiếu sâu sát, thiếu trách nhiệm, tắc trách này.

Bùi Hoàng Tám