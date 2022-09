Xứ Phù Tang yên bình giữa thành phố Thủ Đức nhộn nhịp

Phong cách Nhật tại The Origami

Cuộc sống tại các thành phố lớn không tránh khỏi căng thẳng đến từ sự chật chội, tắc đường, ô nhiễm không khí, thiếu không gian xanh... Với xu hướng tìm đến nơi an cư tươi mới, gần gũi với thiên nhiên, The Origami đã trở thành điểm đến của nhiều người dân TPHCM với không gian đậm chất Nhật Bản, ngập tràn cây xanh cùng các công trình tiểu cảnh tuyệt đẹp, đa tiện ích.

Người dân thành phố lớn có xu hướng tìm về thiên nhiên thanh bình (Ảnh: Vinhomes).

Để kiến tạo không gian truyền thống Nhật Bản, đội ngũ kiến trúc đô thị đã khéo léo sắp xếp các tiểu cảnh, tạo nên bộ đôi vườn Nhật trải rộng trên quy mô gần 8.000m2. Những khối đá lớn tượng trưng cho đồi núi, thác nước, được sắp xếp tỉ mỉ, tạo nên khung cảnh thiên nhiên an yên. Đá sử dụng để trang trí trong vườn Nhật được giữ nguyên bản với vẻ đẹp vốn có, từ đó giúp khu vườn thêm sinh động và tràn đầy sức sống.

Không gian vườn Nhật được xây dựng với những chi tiết tinh tế, nguyên bản nhất (Ảnh: Vinhomes).

Nhật Bản là một quốc đảo và được bao quanh bởi biển, vì thế nước trở thành yếu tố chính thể hiện truyền thống Nhật Bản trong khu vườn. Giữa thiên nhiên xanh cùng đường sỏi trắng uốn lượn là hồ cá Koi rực rỡ. Sự kết hợp hai trong một tại The Origami tạo nên vẻ đẹp khó cưỡng ngay dưới chân các tòa tháp căn hộ.

Hồ cá Koi rực rỡ không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn là điểm dừng chân thanh bình (Ảnh: Vinhomes).

Bộ đôi vườn Nhật tại The Origami còn mang tới sự bình yên với hơn 50 cây Tùng La Hán và hệ thực vật phong phú. Chiếc cầu Torri, biểu tượng cho sự may mắn cùng cầu gỗ đỏ bắc qua hồ nước - điểm nhấn thường thấy trong nghệ thuật truyền thống Nhật Bản cũng sẽ xuất hiện một cách nguyên bản tại The Origami. Ngoài ra, những chiếc đèn đá trang trọng bên cạnh lối đi hay mái chòi được bố trí gần đường dạo và hồ cá Koi, để cư dân thưởng trà, trò chuyện.

Hệ thực vật phong phú và xanh tươi được thiết kế và chăm sóc tỉ mỉ (Ảnh: Vinhomes).

Tận hưởng cuộc sống trọn vẹn giữa lòng TP Thủ Đức nhộn nhịp

Với không gian sống xanh chuẩn Nhật Bản cùng những tiện ích nội khu đẳng cấp mang bản sắc riêng, The Origami kiến tạo cuộc sống yên bình giữa lòng thành phố Thủ Đức nhộn nhịp.

Khu căn hộ cao cấp mang đến không gian thanh bình giữa lòng TP Thủ Đức nhộn nhịp (Ảnh: Vinhomes).

The Origami cũng sở hữu vị trí đắc địa tại trái tim thành phố công nghệ cao Thủ Đức. Không chỉ dễ dàng kết nối với trung tâm TPHCM và thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, các tuyến giao thông công cộng hiện đại của tương lai như tuyến metro từ Cầu Sài Gòn tới depot Long Bình, đường vành đai 3 sẽ mang đến bộ mặt đô thị mới sầm uất và sôi động. Đường vành đai 3 được quy hoạch chạy xuyên tâm đại đô thị Vinhomes Grand Park, kết nối lên cao tốc Long Thành - Dầu Giây đi vào trung tâm TPHCM, sẽ tạo thuận lợi trong di chuyển và thông thương.

Được xây dựng trở thành thành phố công nghệ cao, Thủ Đức cũng sẽ sớm đón nhận nguồn cư dân quốc tế trí thức mới lên tới 50.000 cư dân, trở thành trung tâm sáng tạo và đô thị nhộn nhịp bậc nhất phía Đông TPHCM. Không chỉ là bến đỗ cho cư dân sáng tạo, TP Thủ Đức còn trở thành miền đất tiềm năng sinh lời lớn dành cho nhà đầu tư.