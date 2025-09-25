Vụ nợ người dân 1.000 sổ đỏ: Lãnh đạo Đà Nẵng thị sát 3 dự án

Ngày 24/9, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã kiểm tra thực tế 3 dự án nợ 1.000 sổ đỏ, do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư, gồm: Khu đô thị Bách Đạt 1, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị 7B mở rộng (phường Điện Bàn Đông).

Ông Trần Nam Hưng cho biết, trên cơ sở khung pháp lý quy định của nhà nước, thành phố sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện dự án, mục tiêu cuối cùng là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân.

Ông Trần Nam Hưng (bên phải), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đi kiểm tra hiện trường và trao đổi với người dân (Ảnh: Công Bính).

“Sau khi lãnh đạo thành phố thống nhất phân kỳ các dự án này để tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ triển khai, mục tiêu cuối cùng là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đây là mục tiêu mà thành phố đang quyết tâm”, ông Hưng nói.

Theo ghi nhận của ông Hưng tại hiện trường, dự án chuyển biến tích cực, hạ tầng được đầu tư thêm, có điện chiếu sáng, nhiều tuyến đường mới, công tác giải phóng mặt bằng có chuyển biến nhất định.

“Tôi có thể khẳng định dự án đang có sự chuyển động tích cực chứ không phải dừng lại. Thành công dự án này phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của doanh nghiệp, còn thành phố sẽ ủng hộ tối đa theo khung pháp lý quy định và thủ tục thuận lợi nhất để chủ đầu tư thực hiện”, ông Hưng khẳng định.

Một số tuyến đường trong dự án đang được đầu tư (Ảnh: Công Bính).

Cũng theo ông, vấn đề cốt yếu hiện nay là chủ đầu tư có đủ tài chính để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng. Đặc biệt, chủ đầu tư có đủ tài chính để nộp tiền sử dụng đất sau khi nhà nước xác định được giá đất.

Ông cũng nhấn mạnh, sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hạ tầng được nghiệm thu đủ điều kiện để cấp đất cho người dân, lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo ngay việc cấp bìa đỏ cho người dân.

Hạ tầng đang đầu tư dang dở tại một số khu vực trong dự án (Ảnh: Công Bính).

Ông Phan Xuân Rân, một người dân mua đất, cho biết sau khi lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo, ông hy vọng vấn đề sẽ được sớm tháo gỡ để người dân yên tâm, vì vụ việc đã kéo dài quá lâu.

“Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, dự án thành hình hài, chúng tôi đã thấy tia sáng ở cuối đường hầm. Hy vọng người dân sớm được bàn giao đất để làm nhà”, ông Rân nói.