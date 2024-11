Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Sẽ hoàn thành dự án và ra sổ cho khách mua?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Diệp Bảo Long - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An) - cho biết, việc bà Hoàng Thị Kim Châu tham ô tài sản của công ty với số tiền gần 1.000 tỷ đồng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện dự án trong tương lai.

Theo ông Long, về việc thực hiện các dự án nói chung và 3 dự án đang nợ dân 1.000 sổ đỏ nói riêng, công ty đang thực hiện các bước theo đúng tiến độ của tỉnh Quảng Nam đưa ra. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, ra sổ cho người dân", ông Long nói.

Các dự án dang dở của Công ty Bách Đạt An tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam (Ảnh: Công Bính).

Theo ông, về tiến độ thực hiện dự án, công ty đã có báo cáo cụ thể để gửi đến UBND tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án 7B mở rộng đã thực hiện được 86,5%; Hera Complex đã thực hiện được 85,2% và sẽ hoàn thiện phần còn lại theo dự kiến đến ngày 30/11; dự án Bách Đạt 1 đã có quyết định giao đất 5,7ha và dự kiến phần còn lại sẽ được hoàn thành vào ngày 31/3/2025.

Vấn đề tài chính để triển khai các dự án dang dở, khi bị bà Châu chiếm đoạt cả nghìn tỷ đồng khiến Công ty Bách Đạt An gặp khó trong suốt thời gian qua, ông Long cho biết, công ty đang kết hợp với các đối tác. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của khách hàng, doanh nghiệp sẽ có phương án tài chính để tham gia thực hiện dự án.

Người dân mong muốn Công ty Bách Đạt An sớm hoàn thiện dự án, ra sổ đỏ (Ảnh: Bình An).

Lãnh đạo công ty cũng mong muốn cơ quan công an làm rõ để hỗ trợ doanh nghiệp sớm thu hồi số tiền thất thoát, để có thể thực hiện dự án sớm nhất.

Năm 2017, Công ty Bách Đạt An ký hợp đồng giao Hoàng Nhất Nam phân phối gần 1.000 lô đất tại 3 dự án khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside và Bách Đạt 1, tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn). Sau đó, 2 công ty nảy sinh tranh chấp và đưa nhau ra tòa.

Tòa án các cấp đã tuyên các bản án có hiệu lực pháp luật, trong đó buộc Công ty Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền, biên bản thỏa thuận, các phụ lục đính kèm… giữa 2 công ty.

Quá trình tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu Công ty Bách Đạt An tự nguyện thi hành án.

Tuy nhiên, công ty này không thi hành án, vi phạm các cam kết về nghĩa vụ thời hạn thực hiện các dự án, chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính…

Việc tranh chấp giữa 2 công ty kéo dài nhiều năm khiến gần 1.000 người mua đất khổ sở đi đòi sổ đỏ suốt nhiều năm qua, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương…

Chiều ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An, về tội Tham ô tài sản.

Bà Hoàng Thị Kim Châu bị bắt về tội Tham ô tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2023, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty Bách Đạt An đã thu tiền của khách hàng đặt cọc mua đất.

Công ty đã sử dụng một phần số tiền thu được để đầu tư dự án, số tiền còn lại bà Hoàng Thị Kim Châu chỉ đạo nhân viên giao cho bà để sử dụng vào mục đích cá nhân.