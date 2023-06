Vụ nợ 1.000 sổ đỏ ở Quảng Nam: Kiến nghị thu hồi dự án của Bách Đạt An

Ngày 14/6, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc khó khăn, vướng mắc khi tham mưu gia hạn tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Công ty cổ phần Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An) làm chủ đầu tư.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Nam kiến nghị thu hồi dự án của Công ty Bách Đạt An (Ảnh: Công Bính).

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Công ty Bách Đạt An được giao thực hiện 14 dự án. Đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã thực hiện chấm dứt hoạt động đầu tư đối với 5 dự án.

Còn lại 9 dự án đang được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên, chủ đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt với 3 dự án gồm Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị Bách Đạt, việc ký hợp đồng huy động vốn tại 3 dự án này với Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản GAIA, hồ sơ pháp lý của các dự án này chưa đầy đủ, chưa có cơ sở hạ tầng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, chưa đảm bảo theo quy định.

Ngoài ra, các lô đất tại 3 dự án này đã được người mua chuyển nhượng nhiều lần trong thực tế, khi tiến độ của các dự án trên không đảm bảo như cam kết với người mua dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện, tập trung đông người đến cơ quan nhà nước, tạo điểm nóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý về gia hạn tiến độ thực hiện dự án của các đơn vị liên quan, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam nhận thấy Công ty Bách Đạt An không hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan Nhà nước, không thực hiện chuyển kinh phí để thực hiện chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các phương án đã được phê duyệt và theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra công ty này không phối hợp thực hiện nghĩa vụ ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định.

"Như vậy, năng lực của chủ đầu tư không đảm bảo để tiếp tục triển khai thực hiện dự án, đồng thời, cơ quan thuế yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư không có cơ sở tham mưu cấp thẩm quyền gia hạn tiến độ thực hiện dự án", báo cáo nêu rõ.

Trước tình hình đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấm dứt hoạt động đối với các dự án do Công ty Bách Đạt An thực hiện.