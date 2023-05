Vụ nợ 1.000 sổ đỏ tại Quảng Nam: Không chống lưng cho chủ đầu tư

Người dân mong chính quyền làm rõ nhiều vấn đề của chủ đầu tư

Tại buổi tiếp công dân do Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn chủ trì mới đây, người dân tiếp tục có nhiều kiến nghị liên quan vụ án tranh chấp tại 3 dự án Hera Complex, 7B mở rộng, Bách Đạt 1 do Công ty cổ phần Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An) làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tiếp công dân liên quan đến tranh chấp các dự án của Công ty Bách Đạt An (Ảnh: Đức Thanh).

Theo phản ánh, sau 3 năm kể từ khi 3 bản án được tuyên với nội dung "Công ty Bách Đạt An tiếp tục thi công hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thực hiện nghĩa vụ tài chính để ra sổ cho gần 1.000 lô đất nền của gần 800 hộ dân có quyền lợi liên quan", đến nay, công ty vẫn chây ì, cố tình không thực hiện dự án và nghĩa vụ tài chính để ra sổ cho dân.

Ông Phan Thanh Bình (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết ông cùng nhiều hộ dân đã bỏ công ăn việc làm để liên tục tham gia các cuộc họp tiếp dân, liên tục có những kết luận nhưng phía chủ đầu tư vẫn không được thực hiện.

"Những kết luận của Chủ tịch tỉnh Lê Trí Thanh và Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Hồng Quang đến nay vẫn chưa thấy doanh nghiệp thực hiện, vì sao không thấy tỉnh có chế tài xử lý? Tại sao doanh nghiệp này thu của người dân mua đất vài nghìn tỷ đồng nhưng đến nay tỉnh đánh giá không đủ năng lực tài chính?", ông Phan Thanh Bình đặt câu hỏi và muốn làm rõ về vấn đề này.

Chủ đầu tư và đơn vị phân phối đang tranh chấp Dự án Hera Complex (Ảnh: Công Bính).

"Liệu các bản án có thực hiện được hay không? Có ra sổ đỏ cho dân được hay là không? Nếu làm được thì làm, không làm được thì tôi mong lãnh đạo tỉnh trả lời và hướng dẫn hướng đi khác chúng tôi được biết", một người dân mua đất bức xúc.

Ông Phạm Đình Phú (Đà Nẵng) mong chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ người dân có mảnh đất để an cư lập nghiệp. "Tôi năm nay đã 65 tuổi, đã về hưu rồi cũng phải cày cuốc trả nợ ngân hàng. Tích góp mua mảnh đất để dưỡng già bây giờ không biết đi về đâu, không biết bao giờ có sổ, chờ mỏi mòn", ông Phú nói.

Cần sự vào cuộc quyết liệt của các ngành liên quan

Đại diện Cục Thuế Quảng Nam cho biết, từ khi Công ty Bách Đạt An nợ thuế, đơn vị đã đôn đốc thu hồi nợ thuế, cưỡng chế sử dụng hóa đơn và hiện đang áp dụng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Đồng thời, đơn vị này tiếp tục xác minh thông tin về tài sản của Bách Đạt An cũng như các cá nhân, tổ chức liên quan để có biện pháp cưỡng chế tiếp theo để thu hồi nợ.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đối với dự án 7B mở rộng, đơn vị chưa nhận được hồ sơ giao đất của Công ty Bách Đạt An vì vướng bồi thường và đây là trách nhiệm của thị xã Điện Bàn.

Ghi nhận ý kiến của các bên liên quan, ông Trần Anh Tuấn - Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam - chia sẻ đây là việc không ai mong muốn liên quan đến quyền lợi chính đáng của bà con và trách nhiệm của nhà nước là bảo vệ quyền lợi của người dân.

Ông Tuấn khẳng định UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo giải quyết, tất cả phải theo trình tự, thủ tục và cần có thời gian. Vấn đề quan trọng là sự vào cuộc của các ngành liên quan, thể hiện trách nhiệm, thái độ giải quyết đối với kiến nghị, đề xuất của người dân.

Ông đề nghị các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, thị xã Điện Bàn và các cơ quan liên quan xem xét, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ; nếu không sẽ có biện pháp mạnh, cưỡng chế thuế với tinh thần khẩn trương, báo cáo UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh cũng cho biết tỉnh đang ráo riết chuẩn bị các nội dung để tổ chức cuộc họp 4 bên giải quyết vụ việc.