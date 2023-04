Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Người dân yêu cầu làm rõ số tiền đã nộp vào mua đất

Ông Nguyễn Quang Sơn (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, khách hàng mua đất) cho biết Công ty Hoàng Nhất Nam nhận tiền của ông và những người khác và giữ tiền của họ trong suốt 5 năm qua.

Người dân mua đất kéo đến trụ sở Công ty Hoàng Nhất Nam yêu cầu làm rõ số tiền họ nộp để mua đất hiện đang ở đâu (Ảnh: Công Bính).

Trong 6 năm qua cũng xảy ra nhiều vấn đề, vụ việc tranh chấp giữa 2 công ty Bách Đạt An (chủ đầu tư dự án) và Hoàng Nhất Nam (nhà phân phối đất dự án), dẫn đến 2 bên phải ra tòa. Hiện đã có 3 bản án liên quan dự án.

Ông Sơn cho hay ngày 25/4, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - và đại diện của thi hành án đã tiếp dân.

Theo ông Sơn, Chủ tịch tỉnh và phía thi hành án yêu cầu người dân đến gặp Công ty Hoàng Nhất Nam để làm rõ về số tiền mà công ty này giữ trong 5 năm qua lời lãi như thế nào, nguồn gốc tiền ở đâu.

"Vì vậy, chúng tôi buộc phải đến Công ty Hoàng Nhất Nam để yêu cầu công ty này làm rõ số tiền đã giữ của chúng tôi, công khai dòng tiền của chúng tôi, lời lỗ ra sao trong 5 năm qua", ông Nguyễn Quang Sơn nói.

Ông Sơn yêu cầu nếu như 2 công ty Hoàng Nhất Nam và Bách Đạt An vẫn cứ dây dưa, kéo dài thời gian là không được. phải giải quyết rõ ràng việc giữa 2 công ty.

"Nếu 2 công ty này tiếp tục chây ỳ, không thực hiện dự án, không thỏa thuận về số tiền thực hiện dự án thì chúng tôi sẽ làm đơn tố cáo đến Bộ Công an vào cuộc cứu người dân. Chúng tôi đề nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Nam kê biên, thu hồi tiền của người dân trong 5 năm qua để thực hiện dự án, giao chủ đầu tư có năng lực thực hiện. Nếu cứ kéo dài như thế này thì người dân rất khổ", ông Sơn bày tỏ.

Dự án của Công ty cổ phần Bách Đạt An thi công dang dở tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam (Ảnh: Công Bính).

Những người mua đất cho biết đã giao tiền cho ai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Người dân cho rằng họ mua đất tại Công ty Hoàng Nhất Nam và công ty này ký hợp đồng với họ. Việc giữa 2 công ty, người dân không liên quan.

Bà Trần Thị Thu Hiền (trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết bà mua đất dự án Bách Đạt 1 qua Công ty Hoàng Nhất Nam nhưng 5 năm qua vẫn chưa nhận được sổ đỏ. "Tôi mong muốn chính quyền tỉnh Quảng Nam, Công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam nhanh chóng xử lý dứt điểm, sớm ra sổ cho dân, không kéo dài lâu thêm nữa", bà Hiền trình bày.

Trả lời các kiến nghị của những người mua đất, ông Trương Văn Hào - Tổng giám đốc Công ty Hoàng Nhất Nam - cho biết đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam và các ban ngành sớm tổ chức buổi làm việc 4 bên giữa UBND tỉnh, Công ty Bách Đạt An, Công ty Hoàng Nhất Nam và đại diện người dân để có giải pháp tháo gỡ vụ việc.

Sau buổi làm việc giữa 4 bên này, Công ty Hoàng Nhất Nam sẽ tổ chức gặp khách mua đất dự án để trao đổi, tránh gây mất an ninh trật tự.