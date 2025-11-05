Vợ chồng Đoàn Di Băng từng khoe biệt thự 400 tỷ, xây nhà riêng ở Đà Lạt

Ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ (chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Trước khi bị bắt, Nguyễn Quốc Vũ được biết sống cùng vợ Đoàn Di Băng và các con tại một biệt thự rộng 300m2 ở quận 7 cũ (TPHCM). Biệt thự có vị trí đắc địa, nằm trong một khu dân cư cao cấp, có giá trị ước tính khoảng 22 tỷ đồng.

Thậm chí, Đoàn Di Băng từng cho biết đây là căn nhà để "ở tạm" trong thời gian chờ biệt thự trị giá 400 tỷ đồng hoàn thành. Năm 2021, vợ chồng Đoàn Di Băng tiết lộ kế hoạch xây dựng biệt thự trên, do nhà thiết kế Quách Thái Công đảm nhận nội thất. Đáng chú ý, chỉ riêng chi phí thiết kế đã lên đến 140 tỷ đồng.

Đoàn Di Băng từng chia sẻ bản thiết kế 3D căn biệt thự có giá 400 tỷ đồng trên mạng xã hội.

Công trình biệt thự 400 tỷ đồng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin đã hoàn thành hay chưa.

Vợ chồng Đoàn Di Băng còn được biết có một căn nhà 6 tầng tại quận Bình Thạnh cũ, trang bị thang máy riêng, diện tích khoảng 150m2. Cặp đôi cũng xây thêm một căn biệt thự giữa rừng thông Đà Lạt, để thỉnh thoảng gia đình lên nghỉ ngơi, thư giãn.

Đoàn Di Băng cũng từng khoe xây biệt thự tặng bố mẹ và một ngôi nhà làm nơi vui chơi cho ba con gái.

Bên cạnh bất động sản, vợ chồng Đoàn Di Băng cũng không ít lần gây chú ý khi sở hữu bộ sưu tập xe sang đắt đỏ. Vào cuối năm 2018, cặp đôi chi tiền tậu chiếc Volvo XC90 trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng, được giới thiệu chỉ để phục vụ việc đưa đón các con đến trường.

Năm 2022, Đoàn Di Băng tiếp tục gây chú ý khi đăng ảnh sân nhà đầy xe sang, nổi bật là Mercedes-Maybach S450, Porsche Taycan, Mercedes-AMG G63 và Lamborghini Huracan.

Năm 2024, nữ ca sĩ cùng chồng liên tục chụp ảnh đi nhận xe Lamborghini Urus Performante (có giá trên 16 tỷ đồng), Bentley Bentayga (khoảng 21 tỷ đồng), hay chiếc Subaru BRZ thế hệ thứ hai.