Vinhomes Grand Park: Chuẩn bị bàn giao hơn 1.000 sổ hồng cho cư dân The Rainbow

Hàng nghìn cư dân phấn khởi ngày nhận sổ

Nhận được thư thông báo căn hộ 2 phòng ngủ của mình tại phân khu The Rainbow, Vinhomes Grand Park đã có sổ hồng, chị Đ.H.L ngay lập tức chia sẻ tin vui cho các "hàng xóm cùng tòa".

"Đây là căn nhà đầu tiên của tôi. Từ khi về đây ở tôi thực sự hài lòng về chất lượng sống với các dịch vụ tiện ích của chủ đầu tư. Giờ đây có sổ hồng trên tay lại càng thấy phấn khởi vì đã đặt niềm tin đúng chỗ", chị L vui mừng chia sẻ.

Hàng nghìn cư dân The Rainbow (Vinhomes Grand Park) sắp nhận sổ hồng (Ảnh: Vinhomes).

Ông Giang, chủ nhân 2 căn hộ tại tòa S2.03 cho biết, cũng vừa nhận được thư của chủ đầu tư mời lên làm thủ tục nhận sổ hồng. Đây không phải là sản phẩm đầu tiên ông Giang mua từ Vinhomes.

Ông đang sở hữu một căn hộ tại Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) và khi Vinhomes Grand Park ra mắt, ông tiếp tục đặt niềm tin vào phân khu The Rainbow. Hiện tất cả các căn hộ thuộc sở hữu của ông đều có khách thuê, mang lại nguồn thu ổn định. "Ngoài nguồn thu ổn định từ thuê nhà, tôi còn an tâm vì sớm có sổ hồng chắc chắn giúp căn hộ gia tăng giá trị", ông Giang vui vẻ nói.

Bàn giao sổ hồng là cơ hội để gia tăng giá trị tài sản (Ảnh: Vinhomes).

Ghi nhận trên các diễn đàn cho thấy, sự kiện Vinhomes chuẩn bị bàn giao sổ hồng cho cư dân đang được bàn luận sôi nổi. Phần lớn các cư dân nhận định, giữa lúc vấn đề sổ hồng còn nhiều vướng mắc, việc phân khu được cấp tốc triển khai bàn giao sổ khẳng định năng lực của chủ đầu tư cũng như tính pháp lý của The Rainbow nói riêng và toàn dự án Vinhomes Grand Park nói chung.

Phân khu The Rainbow hiện đã có hơn 90% cư dân về ở, hình thành nên một cộng đồng dân cư đông đúc và gắn kết. Với con số hơn 1.000 sổ hồng sẽ được trao tay - đây là đợt bàn giao sổ hồng căn hộ có quy mô lớn nhất trên thị trường từ đầu năm đến nay.

"Điểm sáng" giữa thị trường bất động sản còn kém sôi động

Sự kiện bàn giao sổ "lịch sử" của Vinhomes Grand Park được nhận định là động thái tích cực giúp củng cố niềm tin của khách hàng trong bối cảnh nhiều dự án của các đơn vị khác trên thị trường chậm trễ giao sổ hồng, gây tâm lý ngại với nhiều khách hàng.

Theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), trong hàng trăm dự án nhà ở gặp các vướng mắc về pháp lý, có tới 25% dự án vướng về xác định nghĩa vụ tài chính, khiến hàng chục nghìn cư dân chưa được cấp sổ hồng.

Ông Châu cho rằng, thực tế này khiến cả cơ quan nhà nước, chủ đầu tư và khách hàng mua nhà bị thiệt. Không có sổ hồng nên người dân không thực hiện được các giao dịch dân sự, kinh tế, đồng thời chưa được bảo vệ quyền sở hữu đầy đủ. Công tác quản lý cũng gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

Từ nay đến 2025, TPHCM sẽ từng bước tháo gỡ khó khăn cho vấn đề sổ hồng (Ảnh: Vinhomes).

Trước thực trạng trên, HoREA đã nhiều lần có văn bản cũng như kiến nghị trực tiếp lên các sở, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) TPHCM, cơ quan trung ương về tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh cấp sổ hồng cho cư dân. Tại TPHCM, HoREA đề nghị UBND TPHCM xem xét chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng tốc độ cấp sổ hồng các căn hộ của dự án nhà chung cư đã đầy đủ hồ sơ xây dựng và nghiệm thu, ổn định sinh sống.

Vừa qua, UBND TPHCM đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho người dân từ nay đến 2025, tháo gỡ từng khó khăn theo năm.

Trong lúc chờ đợi "nút thắt" pháp lý sổ hồng được cởi bỏ, việc triển khai bàn giao sổ hồng tại The Rainbow (Vinhomes Grand Park) là "điểm sáng" dựng lại sự an tâm, niềm tin cho người mua an cư cũng như đảm bảo cơ hội cho nhà đầu tư.