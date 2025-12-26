Vingroup rút lui, nhưng một công ty vẫn xin làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Mekolor vẫn muốn làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Sau khi Vingroup xin rút lui, phóng viên báo Dân trí đã liên lạc với ông Võ Xuân Trường, Giám đốc Công ty cổ phần Mekolor (Cần Thơ), doanh nghiệp đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Ông Trường khẳng định quan điểm của Mekolor đối với dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam đến nay không thay đổi. Doanh nghiệp vẫn xác định muốn làm dự án, còn việc triển khai được hay không sẽ phụ thuộc vào các bước tiếp theo và cơ chế của Nhà nước.

Theo đại diện Mekolor, doanh nghiệp không phải là một pháp nhân đơn lẻ mà là liên minh gồm 4 nhà đầu tư, trong đó có hai nhà đầu tư đến từ Mỹ, với phương án đối ứng 100% vốn đã đăng ký với Chính phủ Việt Nam.

Trụ sở của Công ty Mekolor ở Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đánh giá về dự án, ông Võ Xuân Trường không coi Đường sắt cao tốc Bắc - Nam là dự án quá phức tạp. Doanh nghiệp đã chuẩn bị cho đề án này từ rất sớm, nằm trong chiến lược sáng kiến kinh tế tiểu vùng sông Mekong mà Mekolor theo đuổi nhiều năm qua.

Mekolor cho biết đã chuẩn bị nguồn vốn từ trước, thậm chí từng đề xuất hỗ trợ Chính phủ thông qua việc mua trái phiếu với lãi suất 0% để phục vụ đầu tư công. Khi cơ chế được mở rộng cho khu vực kinh tế tư nhân, Mekolor đã chủ động đăng ký phương án đầu tư trực tiếp.

Trong thời gian chờ các bước tiếp theo từ phía cơ quan quản lý, ông Trường cho biết tại Việt Nam, doanh nghiệp vẫn ưu tiên dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đồng thời triển khai một số chương trình hạ tầng tại Lào và làm việc với các quốc gia trong tiểu vùng sông Mekong.

Ngoài ra, Mekolor cũng đã đăng ký đầu tư một số dự án tại An Giang và một số dự án khách sạn nghỉ dưỡng, đang chờ hoàn tất thủ tục.

Chưa từng nhận được thư mời làm việc chính thức

Liên quan đến thông tin cho rằng cơ quan chức năng “không liên lạc được” với Mekolor, giám đốc doanh nghiệp khẳng định chưa từng nhận được thư mời làm việc chính thức. Sau cuộc họp ngày 27/11 do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì, đến nay Mekolor vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi hay lịch làm việc nào tiếp theo.

Mekolor cho rằng thông tin không tìm được địa chỉ liên hệ là chưa chính xác, bởi đã công bố đầy đủ email, số điện thoại và các kênh liên lạc chính thức. Ngay từ đầu, doanh nghiệp gửi đầy đủ báo cáo, hồ sơ tài chính và tài liệu theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, thông qua các kênh làm việc chính thức giữa bộ, ngành.

Trước đó, ông Võ Xuân Trường gây chú ý khi đại diện doanh nghiệp liên minh Công ty cổ phần Mekolor (Việt Nam) và Great USA (Mỹ) có văn bản đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trình Thủ tướng Chính phủ với tổng vốn lên tới 100 tỷ USD, theo hình thức đầu tư trực tiếp bằng vốn tự có.

Theo văn bản, ông Trường khẳng định đơn vị của mình sẽ tự thu xếp và chứng minh đủ nguồn vốn tiền mặt, đảm bảo 100% cho việc thực hiện dự án thông suốt với 100 tỷ USD từ các quỹ đầu tư nằm trong hệ sinh thái công ty ông.

Đáng chú ý, ông này cam kết doanh nghiệp không đề xuất Chính phủ Việt Nam cấp vốn đối ứng hoặc bảo lãnh tài chính nhằm "góp phần giảm gánh nặng nợ công quốc gia".

Văn bản nêu, nếu được chấp thuận, dự án dự kiến sẽ được đưa vào khai thác sau 5 năm kể từ ngày nhận mặt bằng sạch với thời hạn vận hành trong 49 năm.