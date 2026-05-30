Vingroup đề xuất dời đường sắt ga Hà Nội - Ngọc Hồi để mở rộng quốc lộ 1A

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề xuất việc di dời đoạn đường sắt quốc gia ga Hà Nội - Ngọc Hồi, phục vụ triển khai dự án Trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị.

Doanh nghiệp cho biết dự án mở rộng quốc lộ 1A đã được khởi công từ ngày 19/5. Để bảo đảm mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ, việc thu hồi mặt bằng, đặc biệt là khu vực tuyến đường sắt hiện hữu từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi, cần được hoàn tất trong năm 2026.

Theo đó, Vingroup đề nghị xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện và hoàn thành việc di dời ga Hà Nội xuống Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội xác định để bàn giao mặt bằng thi công cho dự án mở rộng quốc lộ 1A trong năm 2026.

Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Ảnh: Thành Đông).

Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đề xuất cơ quan chức năng chấp thuận cho nghiên cứu, thực hiện đầu tư xây dựng các dự án khác theo phương thức đối tác công tư (PPP): dự án đầu tư xây dựng ga hàng hóa và hành khách tạm tại Ngọc Hồi để phục vụ việc di dời ga Hà Nội; dự án cải dịch đường sắt khổ 1.000mm đoạn Ngọc Hồi - Phú Xuyên (cải tuyến đi chung hành lang với đường sắt tốc độ cao để di dời, bàn giao đoạn đường sắt hiện có khổ 1.000 mm Ngọc Hồi - Phú Xuyên để thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A).

Ngoài ra, Vingroup đề xuất đầu tư tuyến đường sắt khổ 1.435 mm và 1.000 mm trên vành đai phía đông, đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, kết nối tuyến Bắc - Nam với mạng lưới đường sắt khu vực phía bắc. Tuyến này được kỳ vọng thay thế đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên hiện hữu, tạo điều kiện triển khai tuyến đường sắt đô thị số 1 của Hà Nội.

Để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến công tác vận tải, trong thời gian di dời tuyến đường sắt hiện hữu đoạn từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi cho đến khi hoàn thành dự án cải dịch đường sắt đoạn Ngọc Hồi - Phú Xuyên và dự án đường sắt tuyến vành đai phía đông, đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, Vingroup cam kết bố trí ngay các tuyến xe buýt miễn phí để đưa đón hành khách từ các ga Ngọc Hồi vào trung tâm thành phố và ngược lại.

Cùng với đó, Vingroup cam kết tiếp nhận toàn bộ số lượng lao động dôi dư hoặc tạm thời chưa bố trí được công việc trong quá trình tổ chức lại hệ thống giao thông đường sắt nội đô vào làm việc tại các cơ sở của tập đoàn.

Vingroup nằm trong liên danh nhà đầu tư được UBND TP Hà Nội lựa chọn để thực hiện dự án Trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án được HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 19 ngày 11/5. Tuyến đường dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 phường, xã, có điểm đầu tại nút giao hầm Kim Liên và điểm cuối kết nối với Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ.