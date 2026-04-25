Viglacera làm thêm 3 khu công nghiệp, dự chi 1.000 tỷ đồng trả cổ tức

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 25/4 tại Hà Nội, Viglacera cho biết bất động sản (mảng khu công nghiệp) được xác định tiếp tục là trụ cột tăng trưởng. Doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp Tiền Hải, Hải Yên, Phú Hà giai đoạn 1, Yên Phong IIC, Thuận Thành 1, Phong Điền, Trấn Yên (công ty mẹ); Yên Mỹ, Sông Công 2, Dốc Đá Trắng (các công ty cổ phần).

Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến khởi công mới KCN Tây Phổ Yên (khoảng 500ha), KCN Phù Ninh giai đoạn 1 (khoảng 150ha) và KCN số 1 Hưng Yên (khoảng 217ha).

Công ty cũng tiếp tục chuẩn bị đầu tư các dự án KCN tại Hữu Lũng (Lạng Sơn), Lương Tài (Bắc Ninh), Tiền Hải mở rộng (Hưng Yên), Việt Hồng (Lào Cai), Trấn Dương (Hải Phòng). Cùng với đó là khảo sát, hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho các khu công nghiệp mới theo danh mục đã được ĐHĐCĐ các năm trước thông qua.

Khu công nghiệp Thuận Thành 1 của Viglacera (Ảnh: ALS).

Đối với phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, công ty cho biết sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ đáp ứng cho kế hoạch kinh doanh nhà ở, nhanh chóng thu hồi vốn để tạo dòng tiền cho các dự án mới với các dự án trọng điểm gồm nhà ở xã hội CT3, CT5 Kim Chung - Đông Anh, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn, nhà ở công nhân KCN Đông Mai.

Trong đó, dự kiến khởi công mới các dự án gồm nhà ở xã hội Tiên Dương (phần công trình), Khu hỗn hợp nhà ở xã hội thương mại dịch vụ tại KĐT Đặng Xá 2 (lô HH1, HH2), Nhà KTX1, KTX2A+2B (Nhà ở công nhân Đồng Văn IV)…

Liên quan đến phân khúc nhà ở thương mại, Viglacera sẽ tiếp tục công tác chuẩn bị đầu tư dự án Khu nhà ở cao cấp Thăng Long No1 GĐ3 (Hà Nội); Khu nhà ở tại Ngã 6 - TP Bắc Ninh (khu đất của Công ty VFG).

Cùng với đó là phối hợp với các công ty thành viên để triển khai thủ tục, công tác chuẩn bị đầu tư phát triển các dự án nhà ở theo Nghị quyết 171 của Quốc hội tại các khu đất hiện có của các đơn vị: CTCP Việt Trì (Phú Thọ), Công ty VFG, Công ty Sứ Bình Dương… Các dự án này được thực hiện thông qua các hình thức phù hợp (hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên danh…).

Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, Viglacera sẽ nghiên cứu, khảo sát để đầu tư nhà máy Bê tông khí tại khu vực miền Nam; tiếp tục nghiên cứu khảo sát để đầu tư Nhà máy chế biến nguyên liệu chung cho các nhà máy sứ vệ sinh của Tổng công ty; lập và triển khai phương án đầu tư, di dời các Nhà máy Sứ vệ sinh về địa điểm mới tại KCN Phù Ninh - Phú Thọ.

Năm 2026, Viglacera lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất cao nhất lịch sử đạt 15.300 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2025; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.820 tỷ đồng, giảm 17%.

Liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 22%, tương ứng tổng số tiền khoảng hơn 986 tỷ đồng. Đồng thời, công ty dự kiến trích lập hơn 51 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi và gần 200 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển. Sang năm 2026, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.