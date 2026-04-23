Xuất hiện dự án nhà ở tại Hà Nội giá dưới 1 tỷ đồng/căn

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai thông tin dự án nhà ở xã hội tại các ô đất CT-01+CT-02, CT-07 thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, khu nhà ở xã hội tại ô đất CT01-02 gồm 265 căn hộ, trong đó 159 căn được mở bán. Diện tích dao động từ 54,53m2 đến 66,53m2, mức giá gần 15,7 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì).

Với đơn giá này, căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 855 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất khoảng hơn 1,04 tỷ đồng.

Người dân chen lấn, xô đẩy nộp hồ sơ tại một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội (Ảnh: Văn Hưng).

Trong khi đó, nhà ở xã hội CT-07 có 123 căn hộ (diện tích khoảng 7.748m2, chiếm 57,34% tổng diện tích sàn nhà ở của công trình) với loại diện tích căn hộ từ 34,86m2 đến 69,25m2. Số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê là 74 căn (diện tích khoảng 4.595m2, chiếm 34,01% tổng diện tích sàn nhà ở của công trình) với loại diện tích căn hộ từ 34,86m2 đến 69,25m2.

Giá bán tại đây là 15,77 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì).

HUD cho biết khu nhà ở xã hội này dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027. Chủ đầu tư có thể bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ quý III/2026.

Hiện tại, đây được xem là một trong những dự án nhà ở xã hội sắp mở bán có giá rẻ nhất Hà Nội. Vài năm trở lại đây, giá nhà ở xã hội tại Hà Nội chủ yếu quanh ngưỡng 20 triệu đồng/m2, thậm chí có dự án vượt 30 triệu đồng/m2.

Mới nhất, Sở Xây dựng Hà Nội công khai giá bán, thuê mua dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Thanh Liệt (Valenta Nguyễn Xiển). Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Videc - Trường Thành. Giá bán mỗi m2 (chưa gồm thuế VAT, phí bảo trì) khoảng 31,4 triệu đồng.

Hay dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an) tại ô đất N02, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội có giá trung bình 32,2 triệu đồng/m2.

Dự án cao 27 tầng, 1 tầng tum thang và 3 tầng hầm kép (tương đương 5 tầng để xe). Từ tầng 4 đến tầng 27 bố trí khoảng 39.214m2 sàn nhà ở, tương đương khoảng 408 căn hộ dành cho cán bộ, chiến sĩ công an. Tầng tum bố trí khu vực kỹ thuật. Quy mô dân số dự kiến là khoảng 1.200 người.

Tổng số căn hộ nhà ở xã hội là 408 căn, trong đó khoảng 90% số căn (367 căn) để bán, diện tích khoảng 70m2/căn; khoảng 10% số căn (41 căn) để thuê mua, diện tích khoảng 70m2/căn.