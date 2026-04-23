Chi tiết những lần đổi tên sân vận động Trống Đồng và lý do

Tại Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thể thao Olympic - khu B được lấy ý kiến công khai hồi tháng 12/2025, Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã chứng khoán: VIC) cho biết sẽ xây dựng sân vận động Lạc Việt với sức chứa 135.000 chỗ ngồi.

Theo Vingroup, sân vận động Lạc Việt được định hướng trở thành công trình biểu tượng, lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc. Tên sân vận động cũng thể hiện khát vọng vươn lên của Việt Nam. Công trình cấp quốc gia này được xây dựng trên diện tích 73,3ha.

Toàn cảnh công trường xây dựng sân vận động Hùng Vương thời điểm tháng 3 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, ngay sau đó, sân vận động được đổi tên thành Trống Đồng. Doanh nghiệp không đưa ra lý do.

Sau khoảng 4 tháng, sân vận động một lần nữa được đổi tên thành sân vận động Hùng Vương. Tại công trường xây dựng, khu vực cổng chào hiện đã được thay thế bằng tên sân vận động Hùng Vương.

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Vingroup diễn ra sáng 22/4, Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng đã có chia sẻ liên quan đến lý do thay đổi tên gọi công trình.

Theo ông Vượng, ban đầu dự án được dự kiến đặt tên là sân vận động Trống Đồng, tuy nhiên sau đó doanh nghiệp đã quyết định đổi thành sân vận động Hùng Vương.

Lý do là hình ảnh Trống Đồng phần nào mang tính biểu tượng nhưng chưa đủ rõ ràng và tạo cảm giác đơn giản. Trong khi đó, hình ảnh Hùng Vương gắn liền với cội nguồn dân tộc, có ý nghĩa sâu sắc hơn trong việc khơi dậy tinh thần dân tộc và lòng tự hào của người Việt.

Sân vận động Hùng Vương dần thành hình (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo chủ tịch Vingroup, việc lựa chọn tên gọi không chỉ đơn thuần là đặt tên cho một công trình, mà còn nhằm gửi gắm thông điệp về giá trị văn hóa và tinh thần. Ông nhấn mạnh việc khi mỗi cá nhân đều có ý thức đóng góp vào sự phát triển chung, thì đất nước sẽ ngày càng đi lên, và đó cũng chính là nền tảng cho tương lai của các thế hệ sau.

“Chúng tôi muốn tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mang tính thúc đẩy và hỗ trợ tinh thần đó”, ông Phạm Nhật Vượng chia sẻ.

Sân vận động Hùng Vương chính là công trình điểm nhấn của Khu đô thị thể thao Olympic. Sân vận động được định hướng đạt chuẩn FIFA, đồng thời sở hữu quy mô cùng hệ thống mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, sân vận động được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp AI với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ; ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu - tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn.

Theo khảo sát, hiện nay tại công trường xây dựng, các hạng mục trọng điểm của sân vận động Hùng Vương đang được triển khai với tốc độ nhanh chóng. Đại công trường trải rộng, quy tụ hàng nghìn máy móc, thiết bị hoạt động liên tục.

Máy xúc, máy ủi vận hành hết công suất, đào đắp và san gạt mặt bằng, từng bước định hình diện mạo dự án. Xe tải trọng lớn liên tục ra vào công trường, nối nhau vận chuyển đất đá.

Sân vận động Hùng Vương dự kiến hoàn thành vào năm 2028.