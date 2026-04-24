Bộ Xây dựng: Giá chung cư mới ở Hà Nội trung bình 128 triệu đồng/m2

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý I của Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư mở bán mới tiếp tục duy trì ở mức cao. Tại Hà Nội, giá trung bình đạt khoảng 128 triệu đồng/m2, trong khi tại TPHCM khoảng 112 triệu đồng/m2.

Mặt bằng giá tăng chủ yếu do chi phí nguyên vật liệu và tài chính ở mức cao. Trên thị trường thứ cấp, giá chung cư nhìn chung ổn định, một số khu vực có điều chỉnh giảm nhưng không đáng kể.

Tại Hà Nội, nhiều dự án ghi nhận mức giá phổ biến 85-118 triệu đồng/m2 như The Sapphire (Vinhomes Smart City), Vihacomplex (Nguyễn Tuân), Thống Nhất Complex hay Eco Lake View. Ở phân khúc cao cấp, giá bán cao hơn đáng kể, như Vinhomes Metropolis dao động 192-258 triệu đồng/m2, D’. Le Roi Soleil từ 170-223 triệu đồng/m2 hay Sun Feliza Suites khoảng 160-210 triệu đồng/m2.

Mặt bằng giá chung cư ở Hà Nội đang ở ngưỡng cao (Ảnh: Hà Phong).

Về giao dịch, trong quý I, cả nước có khoảng 139.855 giao dịch bất động sản (gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền) thành công, bằng 92,4% so với quý IV/2025 và tăng nhẹ 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ đạt 30.857 giao dịch, giảm so với cả quý trước và cùng kỳ năm 2025. Ngược lại, giao dịch đất nền đạt 108.998 giao dịch, tăng so với cùng kỳ và chỉ giảm nhẹ so với quý trước.

Đối với tồn kho, lượng bất động sản tồn kho tại các dự án khoảng 29.860 căn/nền, gồm 10.496 căn chung cư, 10.474 nhà ở riêng lẻ và 8.890 nền đất. So với quý trước, tồn kho nhà ở gần như không biến động, trong khi tồn kho đất nền giảm còn 73,3%.

Đối với phân khúc biệt thự, nhà liền kề, giá giao dịch tại nhiều địa phương cơ bản ổn định. Tại Hà Nội, một số dự án có giá dao động từ 170 triệu đến trên 700 triệu đồng/m2, tùy vị trí và phân khúc.

Dự án Geleximco Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội đang có mức giá dao động khoảng 210-295 triệu đồng/m2; dự án Vinhomes Green Villas (Nam Từ Liêm) có mức giá dao động khoảng 290-320 triệu đồng/m2; dự án Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên) có giá 270-380 triệu đồng/m2; dự án Him Lam Thường Tín có giá 170-200 triệu đồng/m2; dự án Khu đô thị Xuân Phương có giá 230-290 triệu đồng/m2; Vinhomes Green Bay Mễ Trì có giá 600-740 triệu đồng/m2; Louis City (Nam Từ Liêm) có giá 290-340 triệu đồng/m2; dự án Sơn Đồng Center có giá 150-170 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, giá đất nền trên thị trường thứ cấp nhìn chung ổn định, chỉ tăng nhẹ tại một số địa phương có hạ tầng tốt và pháp lý rõ ràng như Khánh Hòa, Đà Nẵng và Đồng Nai.

Bộ Xây dựng cho biết thị trường bất động sản quý I tiếp tục có sự phân hóa giữa các phân khúc, trong đó chung cư duy trì mặt bằng giá cao, còn giao dịch đất nền có xu hướng tích cực hơn so với các loại hình khác.