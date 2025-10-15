Tối ưu chi phí vật liệu với Viglacera: Hướng đi bền vững cho nhà ở xã hội

Áp lực vừa túi tiền, vừa tiện nghi

Chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đang được Chính phủ thúc đẩy trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn đối mặt với bài toán khó: giá vật liệu tăng, tiến độ chậm, chất lượng chưa đồng đều.

Theo TCVN 4451:2012, căn hộ nhà ở xã hội có diện tích tối thiểu 30m2. Trong đó, phòng tắm chỉ 2,5-3m2 nhưng vẫn phải đầy đủ tiện nghi, đảm bảo vệ sinh, an toàn và thẩm mỹ. Việc phối hợp hàng chục nhà cung ứng riêng lẻ khiến chi phí đội lên, chất lượng khó kiểm soát.

Giải pháp đồng bộ vật liệu

Trong xu thế công nghiệp hóa xây dựng, Viglacera là doanh nghiệp tiên phong khi làm chủ chuỗi sản xuất vật liệu đồng bộ tại Việt Nam.

Từ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, sen vòi, vách ngăn kính, gạch không nung, đá nung kết - tất cả đều nằm trong hệ sinh thái sản xuất của Viglacera.

Việc cung cấp trọn bộ sản phẩm từ một nguồn giúp chủ đầu tư tiết kiệm thời gian lựa chọn, giảm sai sót trong thiết kế và đảm bảo đồng nhất chất lượng trên toàn công trình.

Đại diện Viglacera cho biết giải pháp này có thể tối ưu chi phí, giảm thời gian thi công, cũng như chi phí vận hành, bảo trì trong dài hạn.

Phòng tắm tại căn hộ mẫu dự án Thăng Long Green City được trang bị giải pháp đồng bộ từ Viglacera, với đầy đủ vật liệu và thiết bị bao gồm gạch ốp lát, đá nung kết cho mặt bàn lavabo, vách tắm kính, thiết bị vệ sinh, sen vòi và phụ kiện (Ảnh: Viglacera).

Đại diện Viglacera cho biết, tại dự án Thăng Long Green City (Đông Anh, Hà Nội), toàn bộ thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, kính và phụ kiện được Viglacera cung cấp theo gói đồng bộ. Nhờ đó, chủ thầu có thể kiểm soát chặt chẽ tiến độ, giảm chi phí vận chuyển và lắp đặt.

Các thiết bị sử dụng công nghệ men Nano kháng khuẩn, thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước, giúp bảo vệ người dùng, tối ưu chi phí sinh hoạt và hướng tới bảo vệ môi trường.

Giải pháp đồng bộ phân khúc trung - cao cấp bao gồm mặt bàn đá nung kết và sứ kháng khuẩn, cùng với sen vòi cảm ứng tích hợp công nghệ bảo vệ bề mặt PVD đầu tiên sản xuất tại Việt Nam (Ảnh: Viglacera).

Thiết bị vệ sinh Viglacera được lựa chọn lắp đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, một trong 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Điều này minh chứng cho chất lượng của giải pháp phòng tắm đồng bộ do Viglacera phát triển, đồng thời khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Lợi thế kép: Vừa sản xuất vật liệu, vừa phát triển bất động sản

Viglacera là một trong 18 doanh nghiệp hàng đầu có năng lực được Bộ Xây dựng đề xuất để phát triển nhà ở xã hội. Hiện tại, tổng công ty đang triển khai 9 dự án nhà ở công nhân và xã hội, mục tiêu cung cấp 50.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2022-2030.

Nhờ đó, Viglacera hiểu rõ nhu cầu thực tế của người lao động, cần không gian sống bền, dễ bảo trì, chi phí hợp lý.

Sự kết hợp giữa hai vai trò nhà sản xuất vật liệu và nhà phát triển bất động sản giúp Viglacera kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị: từ thiết kế, sản xuất, thi công đến vận hành (Ảnh: Viglacera).

Điều này không chỉ giảm chi phí trung gian mà còn đảm bảo mỗi công trình có tính đồng nhất cao, phục vụ hàng chục nghìn hộ gia đình trong các khu đô thị và khu công nghiệp trên cả nước.

Hướng tới đô thị xanh và bền vững

Trong chiến lược phát triển, Viglacera đặt mục tiêu phổ cập các sản phẩm tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc, đồng thời tiếp tục mở rộng sang các thị trường xuất khẩu.

Doanh nghiệp đang tập trung phát triển các dòng sản phẩm thân thiện môi trường như kính tiết kiệm năng lượng, kính kiến trúc công nghệ cao, đá nung kết, gạch không nung (AAC/ALC) … hướng tới các công trình đạt chuẩn LOTUS, LEED hệ thống chứng chỉ xanh.

Việc đồng bộ hóa vật liệu xây dựng từ hệ sinh thái sản xuất nội địa được kỳ vọng sẽ trở thành xu hướng tất yếu. Giải pháp này không chỉ giúp tối ưu giá trị, chi phí cho người dân, mà còn góp phần thúc đẩy ngành xây dựng Việt Nam tiến gần hơn tới chuẩn công nghiệp hóa và phát triển bền vững.