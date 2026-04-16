Ai là chủ của 341 dự án “đắp chiếu”, bị Hà Nội ra tối hậu thư?

Trong danh sách 341 dự án chậm triển khai, có nguy cơ bị tước giấy phép do Hà Nội công bố, xuất hiện nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản.

Cụ thể, Tổng Công ty Viglacera với khu đô thị mới Đặng Xá II; Geleximco với dự án cống hóa mương Cổ Nhuế kết hợp làm bãi đỗ xe và khu nhà ở thấp tầng để bán và khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn; Tập đoàn Nam Cường với dự án tại khu B thuộc dự án khu đô thị mới Dương Nội và khu đô thị mới Dương Nội (phần đất nối, xen kẹt và dải cây xanh); Tập đoàn C.E.O với dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị Quốc Oai; Licogi 13 với khu nhà ở xung quanh chợ trung tâm thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì cũ).

Gamuda Land với dự án công viên Yên Sở khu A, dự án khu đô thị mới C2 - Gamuda Garden; HUD với công trình cơ quan tại Long Biên; Cienco5 với khu đô thị mới Mỹ Hưng; Booyoung Việt Nam với khu chung cư quốc tế ở quận Hà Đông cũ; Đầu tư và Xây dựng Sông Đà với dự án trụ sở kết hợp văn phòng sinh thái thương mại và khu trưng bày sản phẩm; Hà Đô với khu đô thị mới An Khánh - An Thượng; IDC với dự án xây dựng nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng tại Tây Hồ…

Nhiều dự án bỏ hoang gây lãng phí (Ảnh: CTV).

Không chỉ các “ông lớn”, danh sách còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ. Các dự án trải rộng trên nhiều loại hình, từ khu đô thị, nhà ở, trung tâm thương mại đến các dự án hỗn hợp và công trình dịch vụ.

Đáng chú ý, một số dự án có quy mô lớn nhưng chậm triển khai trong thời gian dài, như các khu đô thị tại An Khánh, các khu đô thị tại Mê Linh, Đông Anh cũ hay các dự án tại khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hoài Đức cũ.

Đối với các dự án tại khu vực nội đô như quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm cũ, chủ yếu là các dự án trung tâm thương mại, khách sạn hoặc tổ hợp văn phòng - dịch vụ.

Danh sách cũng ghi nhận sự góp mặt của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, giáo dục, y tế với các dự án nhà máy, trung tâm đào tạo, cơ sở dịch vụ nhưng chưa hoàn thiện thủ tục hoặc chưa triển khai xây dựng.

Theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội, các chủ đầu tư phải gửi báo cáo chi tiết về tình trạng dự án trước ngày 30/4, trong đó làm rõ tiến độ, pháp lý, năng lực tài chính cũng như nguyên nhân chậm trễ. Thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp cam kết lộ trình triển khai cụ thể trong thời gian tới.

Sau thời hạn này, những dự án không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được năng lực triển khai có thể bị xem xét thu hồi hoặc dừng thực hiện. Đây được xem là động thái mạnh tay của Hà Nội nhằm xử lý tình trạng “ôm đất” nhưng không triển khai, gây lãng phí nguồn lực.