TPHCM đẩy mạnh thu hút khu công nghiệp, có dự án 1.200ha

TPHCM vừa công bố danh mục các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030. Trong đó, lĩnh vực xây dựng hạ tầng khu - cụm công nghiệp dự kiến thu hút hàng chục dự án, quy mô từ vài chục hecta tới hàng nghìn hecta.

Diện tích lớn nhất thuộc về Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 1 rộng 1.200ha tại xã Châu Đức. Tổng mức đầu tư dự án là 13.270 tỷ đồng. Dự án này sản xuất tập trung đa ngành nghề, ưu tiên khai thác các loại hình công nghiệp sạch và ít ô nhiễm.

Một số dự án khác quy mô khác là Khu công nghiệp Phú Giáo 4 (VSIP 5) tại xã Phước Hòa, diện tích 1.000ha; Khu công nghiệp Dầu Tiếng 1A tại xã Long Hòa, với quy mô khoảng 800ha; Khu công nghiệp Phú Mỹ tại phường Tân Hải với quy mô khoảng 650ha. Hầu hết là các khu công nghiệp sản xuất tập trung đa ngành nghề, ưu tiên thu hút các loại hình công nghiệp sạch, công nghệ hiện đại và ít gây ô nhiễm.

Danh sách cũng có Khu công nghiệp Lai Hưng tại phường Bến Cát, với quy mô khoảng 600ha; Khu công nghiệp Bình Dương Riverside tại phường Tây Nam, với quy mô khoảng 600ha. Các khu công nghiệp này mang tính khoa học - công nghệ, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực như chip, bán dẫn.

Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 5 tại xã Thường Tân, quy mô 500ha, vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng. Khu công nghiệp này tiếp giáp tuyến đường Vành đai 4, tận dụng lợi thế hạ tầng giao thông để phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động, đồng thời tiếp nhận các cơ sở công nghiệp di dời từ các khu công nghiệp chuyển đổi sang khu chức năng đô thị - dịch vụ. Hiện trạng khu vực chủ yếu là đất trồng cây lâu năm, đang trong quá trình cập nhật quy hoạch sử dụng đất.

Danh sách cũng có nhiều cụm công nghiệp tại các xã Phước Hòa, Thanh An, Phú Giáo, Long Điền, diện tích phần lớn khoảng 70-75ha.