Vì sao giá đất ở Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng cao chót vót, vượt 700 triệu/m2?

Hà Nội vừa thông qua bảng giá đất mới tính từ 1/1/2026. Đáng chú ý, loạt tuyến đường như Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ) có giá hơn 700 triệu đồng/m2, cao nhất thành phố.

Bạn đọc báo Dân trí đặt câu hỏi tại sao có thể tính toán mức giá như vậy, giá hơn 700 triệu đồng có phù hợp hay không.

Theo Nghị quyết, bảng giá đất được chia thành 17 khu vực thay vì các quận, huyện như trước đây. Bảng giá đất được chia thành đất phi nông nghiệp, giá đất nông nghiệp và giá đất chưa sử dụng.

Khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, trung tâm Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

UBND TP Hà Nội cho biết đã khảo sát, đánh giá thực tế về mức chênh lệch các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện thuận lợi giữa các thửa đất có vị trí khác nhau, từ đó đưa ra 4 vị trí đất tại bảng giá đất.

Cụ thể, vị trí 1 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với đường (phố), ngõ có tên trong bảng giá. Vị trí 2 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ, ngách, hẻm, lối đi có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ chỉ giới hè đường hiện trạng có tên trong bảng giá đất tới mốc giới đầu tiên của thửa đất tiếp giáp với ngõ) từ 3,5m trở lên.

Vị trí 3 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ chỉ giới hè đường hiện trạng có tên trong bảng giá đất tới mốc giới đầu tiên của thửa đất tiếp giáp với ngõ) từ 2m đến dưới 3,5m.

Vị trí 4 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ chỉ giới hè đường hiện trạng có tên trong bảng giá đất tới mốc giới đầu tiên của thửa đất tiếp giáp với ngõ) dưới 2m.

Loạt tuyến đường như Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng vừa nằm ở khu vực 1 là các phường trong vành đai 1, vừa là thửa đất giáp mặt đường (vị trí 1) nên góp phần tạo nên giá cao nhất thành phố.

Việc quy định 4 vị trí đất để phân loại mức độ thuận lợi của thửa đất, tuy nhiên chủ yếu mô tả khoảng cách từ thửa đất tới đường giao thông hoặc mức độ tiếp cận hạ tầng, chưa đủ để phản ánh toàn diện sự khác biệt về giá trị giữa các thửa đất trên cùng một tuyến đường.

Một góc trong phố cổ Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Do đó, Nghị quyết áp dụng thêm hệ số K và tỷ lệ phần trăm cho các vị trí đường trong bảng giá đất. Theo UBND TP Hà Nội, giá trị đất đai không chỉ phụ thuộc vào loại đất và mục đích sử dụng mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi vị trí cụ thể của thửa đất trên từng tuyến đường, yếu tố diện tích, hình thể...

“Hệ số K được áp dụng để điều chỉnh mức giá gốc của từng loại đất, bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá phổ biến trên thị trường từng khu vực”, cơ quan quản lý lý giải.

Tại những khu vực đắc địa, trung tâm Hà Nội, thửa đất có ít nhất 4 cạnh (mặt) tiếp giáp với đường có tên trong bảng giá đất được nhân hệ số K = 1,3 của đường có giá đất cao nhất.

Trong khi đó, thửa đất có 3 cạnh (mặt) tiếp giáp với đường có tên trong bảng giá đất thì được nhân hệ số K = 1,25 của đường có giá đất cao nhất; thửa đất có 2 cạnh (mặt) giao cắt tiếp giáp được nhân K = 1,2; thửa đất có 2 cạnh (mặt) không giao cắt tiếp giáp được nhân K = 1,18.