Vận hành thông minh - lợi thế của Bizhouse Canal District

Công nghệ nâng cao trải nghiệm khách hàng

Là thị trường bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới với doanh số hàng nghìn tỷ USD mỗi năm, nhưng các cửa hàng, cửa hiệu truyền thống ở Trung Quốc vẫn rất được ưa chuộng. Tất cả nhờ vào việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông minh, chuyển đổi số nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ghé thăm một trong những nhà hàng KPRO của KFC tại Hàng Châu (Trung Quốc), thực khách có thể thanh toán hóa đơn bằng cách mỉm cười trước một chiếc camera. Tại chuỗi nhà hàng Wufangzhai nổi tiếng ở tỉnh Chiết Giang, khách hàng có thể đặt đồ ăn qua điện thoại di động hoặc màn hình ở lối vào và nhận thông báo khi món ăn chế biến xong…

Bizhouse Canal District sẽ được vận hành theo tiêu chuẩn thông minh (Ảnh: Hưng Thịnh).

Đó chỉ là hai trong số rất nhiều hình thức số hóa hoạt động kinh doanh mà các cửa hàng truyền thống trên khắp thế giới áp dụng nhằm gia tăng sức hút cùng lợi thế cạnh tranh. Các cửa hàng truyền thống cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông minh trong vận hành nhằm tiết giảm chi phí. Có thể kể đến như: Tự động xử lý đơn hàng, quản lý hàng tồn kho, kiểm soát giao hàng, đa dạng hình thức thanh toán…

Cùng với đó, ngành bán lẻ thế giới đang chứng kiến sự kết hợp các cửa hàng truyền thống (offline) với các kênh bán trực tuyến (online); trải nghiệm dịch vụ đa kênh… nhằm tăng khả năng tiếp cận, tối ưu chuyển đổi khách hàng tiềm năng. Đơn cử Starbucks với ứng dụng cho phép khách hàng đặt hàng và thanh toán qua app trước khi tới cửa hàng để tiết kiệm thời gian…

Tại Việt Nam, công nghệ đang trở thành yếu tố quan trọng trong vận hành kinh doanh bán lẻ. Các phần mềm quản lý bán hàng, thỏa mãn trải nghiệm khách hàng… ngày càng đa dạng và được sử dụng rộng rãi. Các đơn vị kinh doanh tích cực kết hợp bán hàng trực tuyến qua website hoặc các ứng dụng từ bên thứ 3…

Vận hành thông minh, Bizhouse mang lại lợi thế kinh doanh vượt trội

Nhìn sang ngành công nghiệp không khói, tại các dự án nghỉ dưỡng - du lịch đẳng cấp, một trong những sức hút lớn nhất với du khách là trải nghiệm "All in one" (tất cả trong một). Điều này đồng nghĩa những trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí… ngay tại điểm đến là một lực hấp dẫn không thể thiếu. Ứng dụng công nghệ vận hành thông minh, những trải nghiệm này sẽ cùng lúc gia tăng du khách và lợi nhuận cho các chủ nhân kinh doanh tại dự án nghỉ dưỡng - du lịch.

Đây là lý do những xu hướng tất yếu đảm bảo hiệu quả kinh doanh, cũng như giúp thỏa mãn và cá nhân hóa tối đa nhu cầu của từng du khách hội tụ tại dự án hơn 2 tỷ đô MerryLand Quy Nhơn. Cụ thể, Hưng Thịnh Innovation - công ty thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh, chủ đầu tư dự án - đã phát triển giải pháp thông minh Merry Passport, được tích hợp trong vận hành Bizhouse Canal District. Là platform quản lý dịch vụ và vận hành Smart City, Merry Passport trở thành công cụ giúp các nhà đầu tư, các đơn vị kinh doanh tại Bizhouse Canal District tối ưu hóa hiệu suất sinh lời.

Chủ nhân những căn Bizhouse Canal District sẽ ứng dụng Merry Passport, tạo nên cộng đồng kinh doanh gắn kết và gia tăng lợi nhuận (Ảnh: Hưng Thịnh).

Không còn thủ tục đăng ký kinh doanh rườm rà, không cần tìm kiếm và mua một phần mềm quản lý bán hàng hay tự tạo các kênh thanh toán, Merry Passport cho phép đơn vị kinh doanh tại Bizhouse đăng ký và quản lý qua Mobile App, Website. Chủ nhân Bizhouse được trao quyền chủ động trong việc đăng sản phẩm kinh doanh, phòng cho thuê, tương tác với khách hàng, giới thiệu chương trình khuyến mại, tiếp nhận booking từ khách hàng…

Quá trình vận hành cửa hàng từ quản lý kho hàng, xử lý đơn hàng, giao hàng, quản lý thu chi cho đến các chương trình khách hàng thân thiết, kênh thanh toán… sẽ được thực hiện thông qua Merry Passport.

Ứng dụng này còn hỗ trợ quảng bá các dịch vụ tại Bizhouse Canal District đến với khách hàng dựa trên thấu hiểu nhu cầu người dùng. Chẳng hạn, sau khi du khách vừa có một chuyến dạo bộ, Merry Passport sẽ gợi ý về những Bizhouse kinh doanh dịch vụ massage hoặc ẩm thực… Chủ nhân Bizhouse sẽ được thừa hưởng các kênh thanh toán của Hưng Thịnh như ví Merry Passport, thẻ ATM, thẻ tín dụng… mà không cần phải tìm đến bên thứ 3 cung cấp. Đơn vị kinh doanh cũng sẽ được sử dụng dịch vụ logistics từ các đối tác của Tập đoàn Hưng Thịnh, dễ dàng lựa chọn nhà cung cấp và nhận được mức giá ưu đãi…

Cùng với vận hành thông minh, các căn Bizhouse còn được áp dụng nhiều chương trình thu hút nguồn khách chủ động, đảm bảo hiệu quả kinh doanh như: Các màn trình diễn tinh hoa võ thuật Bình Định, show diễn nhạc nước, các sự kiện lớn…

Bên cạnh đó là hoạt động ký kết hợp tác với các đối tác lữ hành như Vietravel để thiết kế các gói trải nghiệm du lịch, thẻ thành viên, voucher… nhằm kích cầu điểm đến, thu hút du khách đến với Bizhouse Canal District và MerryLand Quy Nhơn.

Các chiến lược cùng cộng hưởng lẫn nhau, hứa hẹn mang đến cho nhà đầu tư Bizhouse Canal District môi trường kinh doanh sầm uất với nguồn khách luôn dồi dào, tiết kiệm thời gian và chi phí, quản lý hiệu quả các nguồn lực, tạo ra lợi nhuận hấp dẫn.