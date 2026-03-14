Tin vui cho người bị thu hồi đất làm sân bay Gia Bình

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 19 ngày 10/3, quy định chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Chính sách áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đất ở bị thu hồi để phục vụ dự án tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao.

Phối cảnh dự án sân bay Gia Bình (Ảnh: CTV).

Ngoài các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hiện hành, tỉnh Bắc Ninh ban hành thêm cơ chế đặc thù nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm quốc gia.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định, ngoài việc được bố trí một lô đất tái định cư còn được xem xét bồi thường bằng việc giao thêm đất ở có thu tiền sử dụng đất (nếu có nhu cầu).

Trường hợp tổng diện tích đất ở bị thu hồi từ 300m2 đến dưới 600m2 được xem xét giao thêm không quá 1 lô đất, diện tích tối đa 100m2. Trường hợp diện tích bị thu hồi từ 600m2 đến dưới 900m2 được xem xét giao thêm không quá 2 lô đất, mỗi lô tối đa 100m2. Trường hợp diện tích bị thu hồi từ 900m2 trở lên được xem xét giao thêm không quá 3 lô đất, mỗi lô tối đa 100m2.

Đối với các hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất, việc giao đất sẽ được xem xét theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Đồng thời, tổng diện tích đất được giao tái định cư và đất giao thêm không vượt quá tổng diện tích đất ở bị thu hồi tại dự án.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện; Sở Xây dựng kiểm tra việc triển khai dự án; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp các địa phương tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia được tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện. Đến nay, việc kê khai, kiểm kê đất nông nghiệp đã hoàn tất, cơ quan chức năng đang tập trung rà soát, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, giải quyết các tồn tại để lập phương án và ứng chi trả tiền.

Theo tính toán của Cục Hàng không Việt Nam, ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch của Sân bay Gia Bình khoảng 161.600 tỷ đồng thời kỳ 2021-2030, khoảng 52.700 tỷ đồng tầm nhìn đến năm 2050.

Sở hữu vị trí chiến lược, nằm giữa tam giác kết nối Hà Nội - Bắc Ninh - miền Bắc, sân bay không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không đang tăng mạnh mà còn mang trong mình sứ mệnh khẳng định tầm vóc và vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới.

Với quy mô công suất 50 triệu khách/năm và gần 2.000ha đất được ấn định cho phát triển hạ tầng, dự án này mở ra chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ cho phân khúc bất động sản thương mại, logistics và đô thị vệ tinh tại Vùng Thủ đô.