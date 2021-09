Tương lai tươi sáng của đô thị cảng biển

Dân trí Bất động sản công nghiệp đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ khi nhiều KCN có tỷ lệ lấp đầy đạt mức cao, giá thuê vọt tăng kỷ lục. Đô thị cảng biển - "cặp bài trùng" của bất động sản công nghiệp cũng được hưởng lợi và có tương lai tươi sáng.

Bất động sản công nghiệp bùng nổ đưa phân khúc đô thị cảng biển khởi sắc

Suốt 6 tháng đầu năm nay, thị trường bất động sản công nghiệp đã liên tục tăng nóng bất chấp dịch bệnh với giá thuê đất, nhà xưởng, kho bãi leo thang và tỷ lệ lấp đầy ở mức cao. Các khu công nghiệp (KCN) lâu đời ở Bắc Ninh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM lấp đầy 89-99%, giá thuê đạt kỷ lục trong 25 năm. Điều này khiến các tọa độ mới như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Khánh Hòa… với lợi thế gần cảng biển, quỹ đất lớn, giá thuê còn thấp, cơ sở hạ tầng giao thông đầu tư ngày càng hoàn thiện đang được kỳ vọng sẽ trở thành "điểm sáng" của thị trường.

Một góc Cảng Quy Nhơn (Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi).

Bất động sản công nghiệp thường "nóng" trước và làm "đòn bẩy" cho các loại hình bất động sản khác theo sau, bám sát nút nhất là đô thị cảng biển. Điều này đã được thực chứng ở nhiều khu công nghiệp cảng biển châu Á như Sakai Senboku (Nhật Bản), Busan (Hàn Quốc), Malacca (Malaysia),... Bất động sản công nghiệp rất cần các đô thị cảng biển để phát triển logistics nội địa và quốc tế, hình thành các khu dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho sự dịch chuyển dân cư về các khu công nghiệp, khu trung tâm kinh tế lớn.

Câu chuyện về "cặp bài trùng" này đang xảy ra ngay tại Khu kinh tế Nhơn Hội, nằm cạnh cảng nước sâu Quy Nhơn (Bình Định). Đến nay, Nhơn Hội đã thu hút 101 dự án với vốn đăng ký 84.517 tỷ đồng. Trước sức hút này, giữa năm 2019, Nhơn Hội đã được Thủ tướng phê duyệt mở rộng từ 12.000 lên 14.308 ha; và chuyển hướng phát triển từ công nghiệp, dịch vụ, đô thị để vươn tầm thành khu kinh tế đa ngành phát triển công nghiệp, đô thị, cảng biển, du lịch, dịch vụ, năng lượng… với dân số khoảng 250.000 người vào năm 2040.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co - khu đô thị đa trải nghiệm tại Quy Nhơn (Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi).

Đô thị cảng biển gắn liền với bất động sản công nghiệp đang từng bước đưa Quy Nhơn trở thành trung tâm giao thương quốc tế của hành lang kinh tế Đông - Tây. Đặc biệt là khi Nhơn Hội nắm giữ vị trí địa kinh tế "đặc biệt quan trọng" trong giao lưu quốc tế và nội địa, án ngữ cửa ngõ ra biển Đông kết nối gần nhất với vùng xuất khẩu khoáng sản Tây Nguyên, Nam Trung bộ và 5 nước Tiểu vùng sông Mekong. Tương lai, khi kênh đào Kra (Thái Lan) hoàn thiện, tàu siêu trọng đi từ Các tiểu vương quốc Ả Rập đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ không cần ghé qua Singapore và Malacca, mà có thể đi tắt qua cảng Quy Nhơn biến trục hàng hải quốc tế nơi đây thêm phồn hoa đô hội.

Cơ sở hạ tầng cùng tổ hợp tiện ích hoàn thiện đô thị cảng biển

Chuỗi cung ứng dành cho đô thị cảng biển kết hợp bất động sản công nghiệp - cần cả mạng lưới cơ sở hạ tầng hùng hậu lẫn những tổ hợp giải trí, thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu cư dân, du khách.

Ở hai khía cạnh này, Quy Nhơn đã sớm đầu tư đầy đủ loạt hạ tầng lớn bao quanh Nhơn Hội gồm 4 cây cầu Thị Nại, sân bay Phù Cát, quốc lộ 1A (118 km), 1D (20,7 km), 19A (69,5 km), 19B (60 km), đường ven biển Nhơn Hội - Tam Quan (107 km) và Cát Tiến - Đề Gi (21,5 km). Trong nội khu kinh tế, các dự án đô thị dịch vụ Kỳ Co Gateway, đô thị giải trí du lịch Takashi Ocean Suite Kỳ Co… được định vị với đa dạng chức năng, hoàn thiện đô thị cảng biển.

Trong đó, Takashi Ocean Suite Kỳ Co là Khu đô thị biển có nhiều ưu thế, nhiều tiềm năng trong chuỗi cung ứng dành cho đô thị cảng biển kết hợp BĐS công nghiệp đang rất phát triển và được quan tâm. Với vị trí đắc địa gần với địa danh Kỳ Co - Eo Gió nổi tiếng, nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội - một những trung tâm phát triển chính của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, được quy hoạch bài bản về mọi mặt,…

Với sự phát triển mạnh về công nghiệp và du lịch của Quy Nhơn, Takashi Ocean Suite Kỳ Co sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu chỗ ở tăng cao trong tương lai mà còn là trung tâm giải trí sôi động, độc đáo giữa lòng thành phố, là đô thị "kiểu mẫu" tại Quy Nhơn.

Tương lai, Takashi Ocean Suite Kỳ Co sẽ là biểu tượng giải trí du lịch dễ dàng nhìn thấy đầu tiên khi đến Nhơn Hội dù đi từ sân bay, từ thành phố hay từ biển vào. Người dân an cư, du khách nghỉ dưỡng tại Takashi Ocean Suite Kỳ Co cũng dễ dàng ngắm trọn bức tranh khu kinh tế sôi động Nhơn Hội cho đến toàn cảnh vịnh thiên đường Quy Nhơn, nhờ vị trí độc đáo ven biển của dự án.

View biển ấn tượng từ căn hộ của Takashi Ocean Suite Kỳ Co (Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi).

Nếu Nhơn Hội là tập hợp những tọa độ vàng tiềm năng cả về bất động sản công nghiệp lẫn đô thị cảng biển, thì Takashi Ocean Suite Kỳ Co được nhiều nhà kinh doanh bất động sản chọn làm điểm sáng đầu tư. Các căn hộ biển tại đây có pháp lý sở hữu lâu dài, cùng bản sắc thiết kế riêng mang phong cách Nhật với sự góp mặt của đơn vị thiết kế kiến trúc danh tiếng Kume Design Asia và đơn vị quản lý vận hành Anabuki.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co không chỉ là lựa chọn đầu tư "tiềm năng", mà còn được kỳ vọng trở thành tâm điểm giải trí sôi động độc đáo tại Quy Nhơn, thu hút du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thay đổi diện mạo địa phương này.

Trường Thịnh