Từ 1,3 tỷ đồng, sở hữu "căn hộ sức khỏe" The Holiday Ha Long

The Holiday Ha Long - ngôi nhà thứ hai bên vịnh biển giúp khách hàng được hưởng thụ, thư giãn về tinh thần và chăm sóc sức khỏe thể chất.

Kết hợp mô hình second homes với xu hướng bất động sản sức khỏe đang ngày càng thịnh hành, The Holiday Ha Long bên vịnh biển được trang bị hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe cao cấp, đáp ứng đồng thời hai nhu cầu định kỳ của khách hàng: hưởng thụ và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Có riêng một tầng tiện ích chăm sóc sức khỏe

Với chiều cao 39 tầng, The Holiday Ha Long được quy hoạch đến 8 tầng dành cho 36 tiện ích. Trong đó nổi bật nhất là cụm tiện ích Sky Resort trên tầng 39 và tầng 7 với toàn bộ mặt sàn được đầu tư cho hệ thống gym - spa - yoga, phòng tắm xông hơi, bể bơi có mái che… phục vụ nhu cầu chăm sóc thể chất của khách hàng mọi lứa tuổi.

Dấu ấn trong hệ tiện ích của dự án là Sky Infinity Pool, bể bơi vô cực trên mái quy mô ở Hạ Long, nơi thu trọn vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, kết hợp cùng tầm nhìn khoáng đạt có thể ngắm đường chân trời và bình minh trên vùng vịnh.

Bể bơi cũng là tiện ích được đầu tư nhiều nhất của The Holiday Ha Long với hai bể bơi ngoài trời, hai bể bơi trong nhà, thiết kế riêng khu vực bơi lội của người lớn và trẻ em, kèm theo Pool Bar phục vụ đồ uống và các không gian ghế nghỉ, ghế tắm nắng tương tự như resort 5 sao.

Ảnh phối cảnh khu vực bể bơi dự án The Holiday Ha Long.

Dành cho gia chủ là "fan" của môn thể thao quý tộc, dự án được trang bị tổ hợp golf Indoor với phòng tập tiện nghi, khu vực chơi golf 3D hiện đại. Khách hàng cũng có thể lựa chọn tập cùng huấn luyện viên là thành viên từ các hiệp hội PGA Quốc tế (Hiệp hội golf chuyên nghiệp Mỹ). Đây không chỉ là nơi rèn luyện thể chất theo phong cách thời thượng mà còn là không gian kết nối, mở đường cho mối quan hệ song phương hoặc thương vụ làm ăn mới…

Chủ đầu tư chú trọng xây dựng các khu vực cảnh quan phù hợp cho nhu cầu vận động nhẹ nhàng như đi bộ, chạy bộ, tập cardio, yoga ngoài trời như: vườn treo đa tầng, công viên ánh sáng, sân vườn vọng nguyệt… được bố trí tại nhiều khu vực từ tầng 1 đến tầng 39.

Vị trí trung tâm, gần vịnh biển

Nằm tại trung tâm của con đường Hạ Long, huyết mạch của Bãi Cháy, đồng nghĩa với việc tọa độ của dự án được đặt giữa trái tim du lịch của Hạ Long - thủ phủ du lịch của miền Bắc. Gia chủ có thể ghé thăm vịnh biển định kỳ mỗi cuối tuần với 90 phút lái xe từ Hà Nội, 60 phút từ Hải Dương hay 30 phút từ Hải Phòng.

Vị trí này không chỉ tạo cho The Holiday Ha Long giá trị về mặt di chuyển, dễ dàng tiếp cận các điểm đến "must go" trong thành phố mà còn mang lại cơ hội kinh doanh sinh lời.

Chủ đầu tư cho biết, cư dân có thể lựa chọn tự kinh doanh cho thuê hay ủy thác chủ đầu tư khai thác lưu trú với mức chia sẻ doanh thu 65% - 35% (khách hàng nhận 65%). Theo khảo sát sơ bộ, giá phòng khách sạn hạng trung tại khu vực này khoảng 1,5 -2 triệu đồng một phòng một đêm.

Là thủ phủ du lịch sôi động ở miền Bắc, tiến tới du lịch 4 mùa quanh năm, cuối tuần, dịp lễ luôn cháy phòng, Hạ Long trong tương lai có nhiều tiềm năng để đạt thứ hạng cao hơn trong ngành du lịch.

Dự án có sự hợp tác của chủ đầu tư đồng sở hữu thương hiệu Vietnamtourism Hanoi - "ông lớn" trong lĩnh vực lữ hành. Nhờ vậy, dự án đã có hợp tác chính thức với 5 đơn vị khai thác lữ hành mạnh trong nước và quốc tế, mang lại tiềm năng kinh doanh The Holiday Ha Long.

The Holiday Ha Long ở vị trí đắc địa tại Hạ Long, kế cận vịnh biển.

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, đại dịch toàn cầu… những vấn đề xã hội đã và đang hình thành nỗi lo ngày càng lớn về vấn đề sức khỏe. Việc sở hữu ngôi nhà thứ hai đúng nghĩa, bên vịnh biển, được trang bị tiện ích toàn diện, nơi có thể đều đặn ghé thăm hàng tuần, hàng tháng được nhiều người quan tâm.

Với 36 tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu, vị trí đắc địa ngay trung tâm bãi cháy, The Holiday Ha Long hứa hẹn trở thành "best choice" cho những kỳ nghỉ, chuyến công tác dài ngày.

Song hành với đó là giá trị đầu tư sinh lời tại The Holiday Ha Long. Với giá bán từ 1,3 tỷ đồng/căn cùng chiết khấu tới 6%-7% giá trị căn hộ, chủ sở hữu còn được hưởng chính sách ưu đãi lãi suất đến tháng 3/2024.

Cơ hội cuối cho khách hàng nhận ngay một iPad Pro 2021 và một năm phí quản lý trong những ngày đầu tháng 10 ngày càng thu hẹp lại. "Bạn có thể sở hữu ngay căn hộ The Holiday Ha Long phục vụ nhu cầu chăm sóc bản thân và gia đình, hoặc mua làm "món quà sức khỏe" tặng người thân, bạn bè, đối tác hay đầu tư kinh doanh sinh lời… cho thập kỷ mới với những điều bình thường mới khi sức khỏe - sự an toàn đặt lên hàng đầu", đại diện chủ đầu tư cho biết.

