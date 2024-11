Truyền thông quốc tế đưa tin Đà Lạt bước vào đường đua bất động sản ESG thế giới

"Cuộc cách mạng" cho bất động sản tại Việt Nam

The One Destination là chủ đầu tư dự án Haus Da Lat với quy mô 5ha, nằm bên cạnh hồ Xuân Hương - một trong những hồ nước tự nhiên đẹp nhất Việt Nam và là biểu tượng của TP Đà Lạt.

Theo kế hoạch, The One Destination sẽ xây dựng một tổ hợp bất động sản chuẩn ESG tiên phong tại Việt Nam ngay trên mảnh đất được đánh giá có vị trí "kim cương" cuối cùng còn lại giữa trung tâm Đà Lạt, bao gồm căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao được thương hiệu quốc tế vận hành.

Haus Da Lat được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mang tính di sản truyền đời cho thành phố 130 năm tuổi này, cùng niềm tự hào viết tên Việt Nam trên bản đồ bất động sản ESG thế giới.

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, khái niệm ESG sẽ được thể hiện ở các hoạt động bền vững và có trách nhiệm trong suốt vòng đời bất động sản. "E" là đánh giá tác động môi trường của bất động sản, với việc các doanh nghiệp ngày càng tích hợp các quy trình tiết kiệm năng lượng, vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường và chứng chỉ xanh vào các dự án của họ. "S" gồm các trách nhiệm xã hội như nhân quyền, gắn kết cộng đồng và thúc đẩy sức khỏe cộng đồng, sự đa dạng. "G" là đánh giá quản trị doanh nghiệp, bao gồm khả năng lãnh đạo, tính minh bạch và các tiêu chuẩn đạo đức trong việc ra quyết định.

Haus Da Lat được đánh giá cao về thiết kế dựa trên cảm hứng từ nét thiên nhiên, văn hóa địa phương; lựa chọn vật liệu, thi công gần gũi với môi trường, tối ưu nguồn năng lượng tự nhiên và chú trọng yếu tố con người, hướng tới các giá trị bền vững cho cộng đồng và thế hệ tương lai.

Haus Da Lat - dự án tại quỹ đất kim cương cuối cùng bên hồ Xuân Hương, Đà Lạt.

The One Destination cũng vừa công bố thỏa thuận hợp tác với liên doanh tập đoàn đầu tư đa ngành Terne Holdings (Singapore) và quỹ đầu tư BTS Bernina trong việc phát triển dự án Haus Da Lat. Ngay sau khi The One Destination công bố thông tin, nhiều hãng thông tấn, báo chí quốc tế lập tức chia sẻ về thỏa thuận hợp tác này.

Tổ hợp bất động sản ESG tiên phong tại Việt Nam xuất hiện trên Singapore Bussiness Review.

Tờ Singapore Bussiness Review - tạp chí dành cho giới kinh doanh, thượng lưu Singapore dành vị trí đẹp trên trang chủ để thông tin về việc hợp tác này. Theo đó, liên doanh giữa quỹ BTS Bernina và Terne Holdings sẽ nắm giữ 30% cổ phần tại The One Destination.

Singapore Business Review đánh giá, Haus Da Lat như "cuộc cách mạng bất động sản tại Việt Nam" khi thiết lập tiêu chuẩn ESG mới cùng khoản đầu tư mang tính bước ngoặt của những đối tác uy tín hàng đầu, đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong quá trình phát triển bất động sản bền vững tại khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam được đánh giá có nền kinh tế năng động hàng đầu châu Á, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình 6-7%/năm và tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng, dự kiến đạt 40% dân số vào năm 2030, thị trường bất động sản đang sẵn sàng cho một sự bùng nổ đáng kể trong phân khúc ESG.

Hãng AP (Mỹ) đưa tin về dự án Haus Dalat của The One Destination.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đánh giá bất động sản ESG đang thu hút sự chú ý tại nhiều quốc gia phát triển và dự kiến trở thành xu hướng toàn cầu trong thế kỷ tới. Đây là lý do các nhà đầu tư đang hợp tác với The One Destination để khởi động kỷ nguyên mới của bất động sản ESG tại Việt Nam, bắt đầu từ Đà Lạt và mở rộng sang các dự án khác.

Đại diện quỹ đầu tư BTS Bernina chia sẻ rằng, tại quốc gia nhiệt đới, khí hậu nóng và ẩm như Việt Nam, một thành phố cao nguyên có khí hậu mát mẻ quanh năm, được bao bọc bởi những hồ nước tĩnh lặng, những đồi thông ngút ngàn, những thác nước hùng vĩ và những cánh đồng hoa rực rỡ, Đà Lạt là một tuyệt tác tự nhiên của Việt Nam. Thành phố được mệnh danh là di sản thiên nhiên này cần những sản phẩm bất động sản ESG xứng tầm giá trị.

Trên tờ Benzinga (Mỹ), báo điện tử về tài chính cũng nhấn mạnh sức hút của Đà Lạt, Lâm Đồng khi giữa tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định nâng cấp sân bay Liên Khương thành sân bay quốc tế, tạo động lực phát triển cho kinh tế, du lịch cho Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng.

6 tháng đầu năm 2024, Lâm Đồng đón 5 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023.

Đến hết năm 2024, Lâm Đồng dự kiến đón 10 triệu lượt khách, trong đó có 550.000 lượt khách quốc tế. Theo quy hoạch đến năm 2030, sân bay Liên Khương mở rộng quy mô lên 487ha, công suất 5 triệu hành khách/năm với nhiều đường bay quốc tế trên khắp thế giới.

"Những điều tốt đẹp nhất luôn được để lại sau cùng và Haus Da Lat sẽ là công trình biểu tượng chuẩn ESG của Việt Nam, một di sản cho Đà Lạt", đại diện The One Destination tiết lộ trên truyền thông. Sau BTS Bernina và Terne Holdings sẽ có 5 thương hiệu hàng đầu quốc tế khác cùng "bắt tay" tạo nên biểu tượng mới của Đà Lạt.