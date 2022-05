Trợ lực đưa bất động sản Đồng Xoài "bứt tốc" đón sóng đầu tư

Bất động sản Đồng Xoài lạc quan về nhu cầu ở thực

Đồng Xoài được xem là thành phố "cửa ngõ" phía Bắc TPHCM, với việc sở hữu các tuyến giao thông huyết mạch giúp lưu thông dễ dàng đến tỉnh Đông Nam Bộ và Campuchia. Giữ vị trí là đầu tàu trong "tam giác vàng" công nghiệp Đồng Xoài - Đồng Phú - Phú Giáo, thành phố Đồng Xoài hứa hẹn sẽ là vùng kinh tế trọng điểm thu hút đầu tư với nhiều lợi thế.

Sau gần 5 năm chuyển từ thị xã lên thành phố, Đồng Xoài đã thay đổi thần tốc từ kinh tế, hạ tầng, đô thị hóa đến thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Là địa phương thu hút nguồn vốn FDI và sự tập trung của hàng loạt khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất lớn trên địa bàn đã thu hút một lượng lớn người lao động là các chuyên gia, kỹ sư đến sinh sống và làm việc, mở ra cơ hội lớn cho thị trường bất động sản thành phố Đồng Xoài.

Các khu công nghiệp Đồng Xoài I và Đồng Xoài II đều đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 90% (Ảnh: Hưng Vượng Corp).

Hiện nay, thành phố Đồng Xoài đang có 4 khu công nghiệp lớn với hơn 70.000 lao động đã thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các khu công nghiệp Đồng Xoài I và Đồng Xoài II đều đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 90%.

Với lợi thế trên đã biến Đồng Xoài trở thành một thị trường "màu mỡ" cho các nhà đầu tư bất động sản bởi nhu cầu nhà ở ngày càng tăng cao, do lượng người lao động nhập cư vào tỉnh ngày càng nhiều, theo dòng dịch chuyển nguồn nhân lực đến các khu công nghiệp.

Hạ tầng giao thông tại Đồng Xoài ngày càng được đầu tư nâng cấp và mở rộng (Ảnh: Hưng Vượng Corp).

Trong những năm qua, thành phố đã rất chú trọng phát triển hạ tầng giao thông để phục vụ phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư. Địa phương có các tuyến giao thông huyết mạch kết nối với TPHCM, Tây Nguyên, các tỉnh Đông Nam Bộ và cả Campuchia như tuyến QL14, đường ĐT741, ĐT.753…

Bên cạnh đó còn có đường sắt Chơn Thành - Đắk Nông, Chơn Thành - Lộc Ninh; đường tạo lực Tân Uyên - Phú Giáo - Đồng Xoài và đặc biệt là tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Đồng Phú - Đồng Xoài giúp kết nối xuyên suốt với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là những lợi thế giúp địa phương tăng cường thu hút đầu tư, tạo động lực giúp nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, thúc đẩy phát triển xã hội.

Lợi thế về giá - thỏi nam châm thu hút đầu tư

Bất động sản Bình Phước nói chung và Đồng Xoài nói riêng có triển vọng tăng bởi hiện nay quỹ đất của các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai hay TPHCM có phần hạn hẹp.

Giai đoạn đầu năm 2022, một số thành phố vệ tinh của TPHCM tăng. Giá đất một số nơi tại Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An 40-45 triệu đồng/m2, Nhơn Trạch có nơi chạm ngưỡng 50 triệu đồng/m2. Với sự tăng giá của các khu vực lân cận, bất động sản Đồng Xoài có lợi thế lớn khi mặt bằng giá có nơi chưa đến một nửa so với Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một.

Mega Royal City - chiến lược lấp đầy "khoảng trống"

Trên địa bàn thành phố Đồng Xoài dù có nhiều dự án nhưng chủ yếu ở phân khúc tầm trung và thiếu sản phẩm bất động sản cao cấp, khu đô thị thông minh, quy hoạch hiện đại, tiện ích đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu của "giới tinh hoa" tại thành phố trẻ.

Hưng Vượng Corp triển khai khu đô thị Mega Royal City với quy mô đến 17 ha và vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Mega Royal City hứa hẹn sẽ là mảnh ghép cho bức tranh thành phố trẻ Đồng Xoài thông minh, phát triển sôi động.

Mega Royal City hứa hẹn thành biểu tượng sống đẳng cấp tại thành phố trẻ.

Dự án sẽ trở thành tâm điểm vui chơi, giải trí tại thành phố này với hàng loạt tiện ích ấn tượng được đưa vào vận hành như: Công viên cảnh quan, công viên nước, hệ thống trung tâm thương mại 3 tầng, trường học, bệnh viện,… đem đến một chất lượng sống hoàng gia chuẩn Âu, thỏa mãn tối đa nhu cầu giải trí - mua sắm - thư giãn cho cư dân hiện đại.

Một điểm cộng đáng giá khác của dự án, theo lãnh đạo Hưng Vượng Corp, tất cả sản phẩm của Mega Royal City đều có sổ riêng. Với lợi thế pháp lý, đảm bảo tính thanh khoản cao, dự án tạo sức hút đối với nhà đầu tư ngay từ những ngày đầu công bố.

Theo nhận định của các chuyên gia, thành phố Đồng Xoài sẽ là điểm sáng trong danh mục đầu tư năm 2022. Đặc biệt là những khu đô thị có ưu thế về pháp lý, vị trí, hạ tầng và tiện ích. Đây là thời điểm cân nhắc để quyết định "xuống tiền", thị trường còn nhiều tiềm năng.