TPHCM muốn triển khai cơ chế hỗ trợ dự án nhà ở xã hội, tối đa 10 tỷ đồng

Sở Xây dựng TPHCM đang dự thảo Nghị quyết mới quy định về cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Dự thảo chia mức hỗ trợ thành 2 phần: Phần công trình hạ tầng kỹ thuật và phần phí, lệ phí. Công trình hạ tầng kỹ thuật được hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi dự án nhà ở xã hội đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.

Các công trình gồm công trình giao thông, công trình chiếu sáng công cộng, công trình thông tin liên lạc, công trình cấp nước, công trình thoát nước, công trình thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn. Mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/dự án.

Riêng đặc khu Côn Đảo được hỗ trợ 80% kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án.

TPHCM dự thảo cơ chế hỗ trợ nhà ở xã hội (Ảnh: NL).

Về phần hỗ trợ, lệ phí, dự kiến thành phố hỗ trợ toàn bộ phí, lệ phí trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng gồm thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; giấy phép môi trường, đánh giá báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư; thẩm định thiết kế về phòng cháy chữa cháy; thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư hoặc cấp giấy phép xây dựng.

Trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hưởng các cơ chế hỗ trợ trong phạm vi địa giới của đơn vị hành chính cấp tỉnh trước sáp nhập nhưng đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục áp dụng cơ chế hỗ trợ theo nội dung Nghị quyết của Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ.

Liên quan đến nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cũng vừa trả lời cử tri TPHCM về việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển phân khúc này. Theo đó, các cơ chế chính sách hiện nay đã tạo điều kiện phát triển, giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc như thực hiện giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu; không yêu cầu thực hiện bước lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết; miễn giấy phép xây dựng đối với trường hợp áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình...

Đồng thời, Bộ đã có văn bản yêu cầu các địa phương chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội; bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ mua - thuê mua nhà ở xã hội diễn ra trật tự, minh bạch, thuận lợi, đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, cơ quan này cũng đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Bộ sẽ nghiên cứu, đánh giá tổng kết việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về nhà ở, trong đó có nội dung liên quan đến nhà ở xã hội.