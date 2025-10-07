TPHCM đã gỡ vướng 25/29 dự án bất động sản tồn đọng

Sở Xây dựng TPHCM vừa có ý kiến rà soát, xử lý các dự án có vướng mắc, tồn đọng theo kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA).

Theo tổng hợp, TPHCM có 838 dự án, công trình, khu đất tồn đọng. Trong số này, Sở Xây dựng được giao theo dõi 29 dự án thuộc các trường hợp khác nhau.

Sở Xây dựng TPHCM gỡ vướng 25/29 dự án (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Kết quả, Sở Xây dựng đã xem xét, giải quyết và đưa ra khỏi danh sách cần tháo gỡ 25 dự án. Còn lại, 4 dự án đang được tiếp tục theo dõi, giải quyết thuộc trường hợp các dự án đầu tư vướng mắc liên quan đến quy định về công tác quy hoạch hoặc liên quan đến thủ tục thuộc giai đoạn xây dựng, vận hành (cấp/điều chỉnh giấy phép xây dựng, cấp phép bán nhà hình thành trong tương lai).

Các dự án nhóm này gồm Chung cư Vạn Gia Phúc (phường Tân Sơn Nhì) do Công ty cổ phần Nakyco làm chủ đầu tư; Khu căn hộ - trung tâm thương mại dịch vụ Đông Dương (phường Diên Hồng) do Công ty Đô thị Đông Dương làm chủ đầu tư;

Chung cư số 157/R8 (số mới 339/34A) Tô Hiến Thành (phường Hòa Hưng) do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV làm chủ đầu tư; Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Đường Sông Miền Nam (phường Tân Hưng) do Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam làm chủ đầu tư.

Cũng theo Sở Xây dựng, UBND TPHCM đã thành lập và kiện toàn Tổ Công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn. Tổ Công tác đặc biệt do ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP làm Tổ trưởng; Sở Tài chính là Cơ quan thường trực của Tổ Công tác; Sở Xây dựng là Thành viên.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Tài chính để báo cáo Tổ Công tác xem xét, giải quyết các vướng mắc và có ý kiến đối với các nội dung liên quan thuộc chức năng nhiệm vụ.