Diễn biến mới tại dự án xây cầu 20.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

UBND phường Hồng Hà, Hà Nội vừa ban hành quy chế bốc thăm tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu trên địa bàn phường, với tổng cộng 474 thửa đất tái định cư phục vụ dự án được bố trí tại xã Vân Hà, nay là xã Thư Lâm, Hà Nội.

Cụ thể, có tổng số 474 thửa đất tái định cư (diện tích từ khoảng 80m2 đến 180m2) được bố trí tại các khu: khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thư Lâm; khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất NO-17, NO-19 và khu tái định cư NO-20, NO-21 (cũng nằm trên địa bàn xã).

Phối cảnh phương án kiến trúc cầu Tứ Liên (Ảnh: Sở Giao thông vận tải Hà Nội).

Quy chế cũng quy định rõ việc ưu tiên bố trí vị trí thuận lợi đối với các hộ gia đình sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ và các trường hợp người có công với cách mạng.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được thông báo nhưng không tham gia bốc thăm, UBND phường sẽ lập biên bản và cử đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường bốc thăm thay.

UBND phường Hồng Hà giao Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức niêm yết công khai để người dân được biết và thực hiện.

Liên quan đến dự án này, UBND phường Hồng Hà cũng yêu cầu các hộ dân di dời cây cối hoa màu, tài sản và người ra khỏi khu vực đất do UBND phường quản lý tại khu vực bờ sông Hồng (giáp sông Con) để thực hiện dự án. Nếu người dân không chấp hành, UBND phường sẽ thực hiện tổ chức cưỡng chế di dời để thực hiện dự án theo quy định.

Công trình cầu Tứ Liên với thiết kế kiến trúc dây văng hai mặt phẳng dây, chiều dài nhịp chính và chiều cao trụ tháp lớn, sơ đồ dây đan chéo trên một mặt phẳng sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc. Sau khi hoàn thành vào năm 2027, cầu Tứ Liên sẽ là một trong những công trình cầu biểu tượng của Hà Nội.

Dự án gồm 4 dự án thành phần, trong đó có 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng và 1 dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn.

Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 19.830 tỷ đồng. Tổng chiều dài dự án hơn 5km, điểm đầu kết nối với đường Nghi Tàm, điểm cuối kết nối với đường Trường Sa.