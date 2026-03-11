6 cách đơn giản biến phòng ngủ thành “ốc đảo” thư giãn tại nhà

Ở nhiều gia đình, phòng ngủ đôi khi chỉ là nơi cất quần áo và ngả lưng sau một ngày mệt nhoài.

Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi một chút trong cách bài trí, bạn hoàn toàn có thể lột xác không gian này thành góc thư giãn riêng tư, giúp vỗ về cảm xúc và tái tạo năng lượng hiệu quả.

Cách bài trí và trang trí phòng ngủ có thể giúp biến căn phòng thành “khu nghỉ dưỡng mini” trong chính ngôi nhà của bạn, nơi bạn có thể thả lỏng sau một ngày dài (Ảnh: Society6).

Ưu tiên phòng ngủ

Nhiều người sẵn sàng vung tiền trang hoàng phòng khách, gian bếp để đón khách nhưng lại bỏ ngỏ phòng ngủ. Hãy thay đổi tư duy này.

Chúng ta dành đến một phần ba cuộc đời ở đây. Chăm chút cho nơi ngả lưng chính là khoản đầu tư xứng đáng nhất cho sức khỏe tinh thần và chất lượng giấc ngủ của chính bạn.

Giường là tâm điểm

Bố cục phòng luôn phải bắt đầu từ chiếc giường. Hãy chọn mảng tường đẹp nhất để kê giường, từ đó mới sắp xếp các món đồ khác xung quanh.

Ở các căn hộ chung cư, nhiều người e ngại việc kê giường tựa vào cửa sổ. Đừng lo, bạn có thể biến điểm yếu này thành điểm nhấn bằng cách dùng hệ rèm vải phủ kín tường, kéo dài từ trần xuống sàn để tạo ra một phông nền mềm mại và sang trọng.

Phá cách nội thất

Thói quen sắm trọn bộ giường, tủ, bàn trang điểm y hệt nhau đã lỗi thời.

Xu hướng hiện đại chuộng sự ngẫu hứng và dấu ấn cá nhân. Bạn cứ tự do ghép một chiếc giường gỗ sồi với hai chiếc tab đầu giường "cọc cạch" kiểu dáng, miễn là chúng có chút tương đồng về màu sắc.

Tuy nhiên, với phòng ngủ nhỏ dưới 15m2, hãy ưu tiên đồ đạc thanh mảnh để tránh cảm giác ngột ngạt.

Không gian lưu trữ ẩn

Một căn phòng bừa bộn sẽ phá hỏng sự bình yên. Thay vì nhồi nhét đồ đạc vào chiếc tủ quần áo đã quá tải, hãy chọn nội thất thông minh như giường có ngăn kéo gầm hay ghế dài tích hợp hộc chứa đồ.

Ngoài ra, cần rạch ròi giữa nơi làm việc và nơi ngủ. Nếu phòng chật, hãy dùng vách ngăn hoặc bình phong để "giấu" bàn làm việc đi, giúp tâm trí thực sự được cởi trói khi nghỉ ngơi.

Đầu tư rèm và đèn

Với khí hậu nhiệt đới nắng gắt, rèm cửa hai lớp gồm voan mỏng lọc sáng và vải rủ cản nắng là trang bị không thể thiếu. Rèm cửa không chỉ che chắn mà còn làm mềm không gian ngay lập tức.

Cùng với đó, đừng lạm dụng đèn trần chói lóa. Hãy tạo sự ấm cúng bằng đèn bàn, đèn thả hai bên giường với bóng ánh sáng vàng. Một chiếc công tắc chỉnh độ sáng sẽ giúp bạn dễ dàng thay đổi không khí phòng theo tâm trạng.

Nuông chiều cảm giác

Phòng ngủ cần nhất sự thoải mái. Những bộ chăn ga gối làm từ chất liệu thân thiện, thấm hút mồ hôi tốt như cotton hay linen luôn là ưu tiên hàng đầu.

Cuối cùng, hãy đưa những món đồ mang lại niềm vui vào phòng, chẳng hạn như vài tấm ảnh gia đình, bức tranh yêu thích hay lọ hoa nhỏ xinh. Chúng là liệu pháp chữa lành tuyệt vời khép lại một ngày của bạn.