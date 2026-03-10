Sau ngày MIK, Đèo Cả rút lui, siêu dự án sông Hồng chuyển động ra sao?

Sau khi Tập đoàn Đèo Cả, rồi MIK Group rút khỏi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, siêu dự án đã có nhiều chuyển động đáng chú ý.

Từ điều chỉnh quy hoạch, đề xuất quỹ đất tái định cư quy mô lớn đến các quyết định siết quản lý xây dựng trong phạm vi dự án, TP Hà Nội đang từng bước tái cấu trúc quá trình triển khai dự án có quy mô 855.000 tỷ đồng này.

Điều chỉnh quy hoạch, xác lập trục không gian mới của Thủ đô

Một trong những động thái đầu tiên sau khi liên danh nhà đầu tư thay đổi là việc Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Địa điểm là tại các phường Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Tây Hồ, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam; các xã Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân - thành phố Hà Nội.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng (Ảnh: Hữu Nghị).

Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch kéo dài khoảng 40km dọc hai bên sông Hồng, với tổng diện tích khoảng 11.000ha, trải qua nhiều phường, xã và vành đai phía bắc, phía nam của thành phố.

Theo định hướng, không gian hai bên sông Hồng được xác định là trục không gian đặc trưng hành lang xanh: Cây xanh mặt nước, văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm, với các chức năng chính là công trình công cộng, các công viên cây xanh, văn hóa, dịch vụ du lịch, giải trí biểu tượng của Thủ đô, phục vụ các hoạt động lễ hội, du lịch.

Đồ án cũng nhấn mạnh nguyên tắc không làm thay đổi tiêu chuẩn phòng chống lũ, không xây dựng công trình gây thu hẹp không gian thoát lũ và không thay thế hệ thống đê hiện hữu bằng các tuyến đường đắp cao.

Song song với định hướng cảnh quan, hệ thống giao thông khu vực ven sông sẽ được phát triển theo hướng hiện đại, liên kết hai bờ bằng các cầu mới, kết nối với mạng lưới đường bộ, đường thủy và đường sắt đô thị của Hà Nội.

Đề xuất nới quỹ đất tái định cư lên hơn 2.000ha

Một vấn đề lớn trong quá trình triển khai dự án là bài toán di dời và tái định cư cho hàng chục nghìn hộ dân sinh sống tại các khu bãi ven sông. Sau khi tái cơ cấu, liên danh nhà đầu tư gồm Đại Quang Minh, Văn Phú - Giảng Võ, Thaco, T&T Group và Hòa Phát đã đề xuất quy hoạch các khu đô thị tái định cư quy mô lớn.

Theo đề xuất, ba khu đô thị phục vụ tái định cư sẽ được nghiên cứu tại Long Biên, Lĩnh Nam và Thư Lâm, với tổng diện tích lên tới hơn 2.000ha.

Ảnh phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ảnh: Liên danh đầu tư cung cấp).

Vị trí thứ nhất được đề xuất xây dựng khu đô thị phục vụ tái định cư tại phường Long Biên (khu bãi sông Long Biên - Cự Khối), với quy mô khoảng 465ha. Phạm vi ranh giới khu đất có phía đông và phía bắc giáp đê tả sông Hồng; phía tây và phía nam giáp các khu dân cư hiện hữu và khu bãi Long Biên - Cự Khối.

Vị trí thứ hai nằm trên địa bàn phường Lĩnh Nam, có quy mô khoảng 325ha. Khu đất có phía tây và tây bắc giáp đê hữu Hồng; phía đông giáp ngõ 253 phố Thúy Lĩnh và cảng Khuyến Lương; phía nam giáp kênh tiêu trạm bơm Yên Sở.

Vị trí thứ ba thuộc xã Thư Lâm, được nghiên cứu tổng thể với quy mô khoảng 1.415ha, trong đó giai đoạn 1 liên danh đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và giải phóng mặt bằng ngay để phục vụ tái định cư với diện tích khoảng 912ha. Phạm vi ranh giới khu đất thuộc khu vực Quy hoạch phân khu đô thị E2-3 và Quy hoạch phân khu đô thị phía đông xã Thư Lâm.

Theo liên danh nhà đầu tư, 3 khu đô thị trên dự kiến triển khai theo hình thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT, đồng thời là các dự án thành phần thuộc tổng thể dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, phù hợp với chủ trương đầu tư đã được UBND TP phê duyệt.

Liên danh kiến nghị thành phố sớm có văn bản thống nhất về quy mô, ranh giới các khu đất, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành phối hợp hoàn thiện thủ tục để có thể triển khai giải phóng mặt bằng và lập quy hoạch chi tiết 1/500 trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, liên danh đã nhiều lần làm việc với thành phố, đề xuất bố trí quỹ đất tái định cư tại các khu vực Mê Linh, Bát Tràng, Lĩnh Nam, Hồng Hà và Thư Lâm cho các hộ dân chịu ảnh hưởng.

Tạm dừng cấp phép xây dựng tại 30 xã, phường

Một bước đi đáng chú ý khác là việc Hà Nội yêu cầu 30 xã, phường tạm dừng cấp phép xây dựng và triển khai thủ tục đầu tư đối với các công trình nằm trong phạm vi quy hoạch của hai dự án lớn là Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

30 xã, phường này gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Dự án được khởi công ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2030 (Ảnh: Hữu Nghị).

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lập, hoàn chỉnh, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo.

Theo TP Hà Nội, việc tạm dừng này nhằm rà soát tổng thể quy hoạch, tránh phát sinh các công trình mới gây khó khăn cho quá trình giải phóng mặt bằng, đồng thời hạn chế nguy cơ thất thoát nguồn lực xã hội.

Đối với các công trình đang xây dựng theo giấy phép hợp pháp, chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến thông tin để người dân nắm bắt kế hoạch triển khai dự án và có phương án phù hợp.

Thành lập tổ công tác và triển khai giải phóng mặt bằng

Song song với quá trình điều chỉnh quy hoạch và nghiên cứu tái định cư, UBND TP Hà Nội đã thành lập tổ công tác chỉ đạo triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát hiện trạng, nghiên cứu phương án quy hoạch, đồng thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Thành phố yêu cầu rà soát các dự án thành phần, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với định hướng tuyến theo quy định. Sở Tài chính được giao chủ trì, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Giao UBND các xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, căn cứ phạm vi, ranh giới dự án và các chủ trương đã được chấp thuận để tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ.

Hà Nội cũng đồng ý về nguyên tắc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trong phạm vi dự án. Theo cơ chế đặc thù được Quốc hội và HĐND TP Hà Nội cho phép, mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thể được tính theo bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh tối đa 2 lần.

Cơ chế này được kỳ vọng giúp quá trình giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh hơn, hạn chế khiếu nại và tạo sự đồng thuận của người dân trong khu vực dự án.