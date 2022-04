TP Phan Thiết: Tiềm năng trở thành trung tâm du lịch hội nghị

Triển vọng tươi sáng

Nắm giữ vị trí chiến lược của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, đồng thời án ngữ ngay cửa ngõ khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, là một trong tứ giác vàng du lịch TPHCM - Đà Lạt - Phan Thiết - Nha Trang, TP Phan Thiết hội tụ các yếu tố để trở thành trung tâm du lịch MICE trong tương lai.

Bên cạnh sở hữu nhiều bãi biển có cảnh quan đẹp, di tích lịch sử - văn hóa độc đáo, lễ hội truyền thống đặc trưng văn hóa miền biển, hàng trăm khách sạn, resort nghỉ dưỡng biển cao cấp, sang trọng với an ninh đảm bảo, Phan Thiết còn đang được đầu tư về hạ tầng đô thị cùng loạt tuyến giao thông liên vùng nhằm gia tăng tính kết nối, mở rộng cơ hội giao thương với các thành phố lớn.

Mũi Né Summerland hứa hẹn sẽ là điểm nhấn phát triển của thành phố Phan Thiết trên hành trình trở thành thành trung tâm du lịch MICE.

Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Thuận sẽ dành ngân sách khoảng 16.128 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông. Trong đó, các dự án đang triển khai và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong thời gian tới như cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, tuyến đường nối cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết với đường ven biển ĐT 719B, sân bay Phan Thiết… sẽ là cú hích cho ngành du lịch Phan Thiết phát triển mạnh mẽ.

Tại hội nghị "Sáng kiến mô hình thành phố kiểu mẫu chào mừng 100 năm Liên Hiệp Quốc", đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết định hướng đến năm 2030 của Việt Nam xác định thu hút đầu tư, phát triển du lịch MICE là một trong những lĩnh vực quan trọng. Ở Việt Nam, Bình Thuận đang có những lợi thế để định hướng trở thành trung tâm du lịch MICE mới của Đông Nam Á.

"Với sự ưu đãi của thiên nhiên, sự phát triển về cơ sở hạ tầng cùng với vai trò là đầu tàu kinh tế du lịch của Bình Thuận nói riêng và Nam Trung Bộ nói chung, thành phố Phan Thiết có cơ hội trở thành điểm đến du lịch MICE hàng đầu khu vực", một chuyên gia cho hay.

"Đại bàng về làm tổ"

Trước tiềm năng phát triển to lớn của ngành du lịch TP Phan Thiết, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản như Hưng Lộc Phát Group, Novaland, Vingroup, TTC Land, đã rót vốn phát triển hàng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp, quy mô lớn với mô hình độc đáo, mới mẻ góp phần mang đến một diện mạo hoàn toàn mới và gia tăng giá trị của thành phố ven biển miền Trung này.

Mũi Né Summerland được đầu tư theo mô hình giải trí đa trải nghiệm, phục vụ du khách đến với thành phố biển Phan Thiết.

Một trong số dự án nổi bật ghi danh trên bản đồ bất động sản TP Phan Thiết là Mũi Né Summerland được đầu tư, phát triển bởi Hưng Lộc Phát Group. Mũi Né Summerland có vị trí đắc địa, định hướng phát triển với mô hình bất động sản giải trí khác biệt.

Mũi Né Summerland có quy mô 31,5 ha trải dọc theo cung đường Võ Nguyên Giáp trên đồi Hải Vọng và liền kề sân golf Sealink. Đây cũng là một trong những dự án tiên phong hưởng ứng định hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm giai đoạn 2020-2030 với hệ thống tiện ích, dịch vụ đẳng cấp như tuyến phố đi bộ đêm dài 2km, quy tụ các tiện ích giải trí, mua sắm, ăn uống, trải nghiệm về đêm tại Phan Thiết. Bên cạnh đó, công viên tương tác đa thế hệ cũng là một trong những điểm nhấn nổi bật của Mũi Né Summerland.

Phân khu The Island là địa chỉ kinh doanh và mang lại lợi nhuận cho các chủ sở hữu.

Hiện nay, chủ đầu tư đang giới thiệu ra thị trường phân khu The Island của Mũi Né Summerland với nhiều chính sách hấp dẫn gồm chiết khấu thanh toán sớm lên đến 8%, hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi và quà tặng giá trị cao. Các sản phẩm nhà phố của phân khu The Island có pháp lý sở hữu lâu dài, mang đến tiềm năng sinh lợi so với các sản phẩm thuộc phân khúc cùng tầm giá chỉ được giao đất 50-70 năm.

Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường bất động sản Phan Thiết trong vài năm tới đây sẽ bùng nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên, thị trường sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ, trong đó những dự án được đầu tư bài bản, đáp ứng các tiêu chí khắt khe và xu hướng sống mới như Mũi Né Summerland sẽ được săn đón tích cực.