Toàn cảnh sự kiện cất nóc và ra mắt căn hộ thật Happy One Central

Phát biểu tại lễ cất nóc, ông Đoàn Văn Hoạt - Tổng giám đốc Vạn Xuân Group cho biết: "Phương châm nhất quán trong hoạt động kinh doanh của chủ đầu tư là giữ vững cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm, tiến độ xây dựng và pháp lý minh bạch. Trong quá trình triển khai dự án Happy One Central, chủ đầu tư đã cùng các đối tác nỗ lực với mục tiêu chất lượng và an toàn là trọng tâm. Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và tiêu chuẩn để đảm bảo mang đến cho khách hàng nơi an cư chất lượng xứng tầm".