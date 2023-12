Tổ hợp phố thương mại the Sholi ra mắt văn phòng bán hàng đậm tính nghệ thuật

Từ không gian Sales Office đa trải nghiệm

Sales Office của the Sholi được đặt trong khuôn viên dự án - mặt tiền đường An Dương Vương (quận Bình Tân, TPHCM) với lợi thế thuận tiện kết nối và tiếp cận. Điều này, góp phần lan tỏa thông điệp về một "tâm điểm" kết nối giao thương đúng như những gì the Sholi đang thể hiện.

Tổ hợp the Sholi chính thức ra mắt Sales Office nằm trên mặt tiền đường An Dương Vương (quận Bình Tân).

Lấy cảm hứng từ những không gian triển lãm đậm tính nghệ thuật, Sales Office của the Sholi sở hữu kiến trúc mặt ngoài độc đáo, tích hợp nhiều khu vực chức năng như triển lãm mô hình dự án, triển lãm tranh, sảnh tiếp đón - tư vấn khách hàng, khu pantry (quầy tiện ích chung) và không gian sân vườn.

Việc ứng dụng linh hoạt giải pháp tối ưu những ô cửa lớn và đan cài nhiều mảng xanh vào các thiết kế đã giúp mỗi khu vực trong Sales Office đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên, đồng thời khai phóng tầm nhìn rộng mở, xanh mát. Điều này vừa gia tăng khả năng tương tác, kết nối giữa con người với thiên nhiên, vừa thể hiện đúng tinh thần của the Sholi về một không gian sống được may đo "cá nhân hóa", tạo dấu ấn riêng cho từng gia chủ nhưng vẫn hài hòa với tổng thể.

Thông qua cách bài trí không gian tinh tế, hiện đại, Sales Office là "điểm chạm" thực tế giữa khách hàng và the Sholi.

Lễ khai trương Sales Office là cột mốc quan trọng tiếp theo sau sự kiện ký kết hợp tác chiến lược diễn ra vào tháng 9 vừa qua tại Nikko Hotel Saigon (quận 1), giúp đưa the Sholi đến gần hơn với khách hàng một cách trực quan và sinh động.

Chia sẻ tại lễ khai trương Sales Office dự án the Sholi, đại diện DKRA Consulting cho biết: "Với cách bài trí không gian tinh tế, đậm tính nghệ thuật và đầy cảm hứng trên từng điểm "chạm" cảm xúc, DKRA Consulting kỳ vọng khách hàng đến Sales Office có thể trực tiếp khám phá không gian sống cao cấp, cảm nhận ý tưởng phát triển độc đáo, cũng như cá tính vượt trội của the Sholi qua mô hình tổng thể, những hình ảnh chân thực, sống động và thông tin tư vấn đến từ đội ngũ chuyên viên kinh doanh".

Đến "phố mới" giữa dòng chảy hiện đại

Tọa lạc trên hai mặt tiền đường lớn An Dương Vương và Phan Đình Thông, the Sholi với số lượng giới hạn chỉ 90 căn nhà phố thương mại mang phong cách kiến trúc đương đại và là dự án tiên phong phát triển mô hình shop - living (vừa ở vừa kinh doanh) tại quận Bình Tân.

"Lợi thế nằm giữa cụm dân cư đông đúc đã định hình ổn định qua hàng trăm năm, đồng thời liền kề bến xe miền Tây, cùng chuỗi tiện ích hiện hữu như trung tâm thương mại Aeon Bình Tân, công viên Lý Chiêu Hoàng, chợ Kiến Đức 2... giúp the Sholi thông thương mạch kết nối nội - ngoại khu, từ đó, dễ dàng tiếp cận nguồn khách hàng dồi dào đến từ các quận trung tâm TPHCM và khu vực lân cận", đại diện DKRA Consulting nhận định.

Dòng chảy giao thương mang hơi thở thời đại mới được thiết lập tại the Sholi.

Tại the Sholi, mọi hoạt động kinh doanh sẽ diễn ra sôi nổi ở tầng trệt và tầng lửng với mặt tiền quy hoạch rộng thoáng, cộng hưởng phần vỉa hè được lát đá đồng bộ giúp tối đa không gian kinh doanh. Bằng cách này, trục thương mại của the Sholi được hình thành từ chuỗi dịch vụ - mua sắm - giải trí nối tiếp nhau, phá vỡ mọi ngăn cách vật lý, góp phần gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng, đồng thời gia tăng chất lượng trải nghiệm cho người dùng.

Tách biệt với không gian kinh doanh sôi động, từ tầng 2 trở lên là không gian an cư, nổi bật theo "cá tính" gia chủ. Kiến trúc dự án hướng đến sự bền vững, đảm bảo tính hài hòa chung - riêng, tối đa mảng xanh với tỷ lệ cây xanh bình quân lên đến 10m2/người, gấp 5 lần so với mật độ trung bình của TPHCM.

Tổ hợp the Sholi nổi bật với các tuyến phố kinh doanh hiện đại, đa bản sắc và đa trải nghiệm.

Ý tưởng quy hoạch thông minh này được hiện thực hóa bởi đội ngũ kiến tạo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh DKRA Consulting và đơn vị thiết kế kiến trúc - Vertical Studio, the Sholi còn có sự tham gia của tổng thầu xây dựng - H2 Design & Build, đơn vị giám sát thi công - TTAD, đơn vị thiết kế và thi công nội thất - AZ Group, ngân hàng bảo lãnh - Vietinbank, quản lý và vận hành - DKRA Living, cung cấp giải pháp công nghệ quản lý - Houze.

Theo DKRA Consulting, hiện nay the Sholi đã có sổ đỏ và giấy phép xây dựng riêng từng căn, dự kiến sẽ bàn giao nhà vào tháng 12/2024. Dự án đang được DKRA Realty cùng các đơn vị phân phối chiến lược giới thiệu ra thị trường với mức giá từ 13,9 tỷ đồng/căn (diện tích sàn xây dựng lên đến 330m2) và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.