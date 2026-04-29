Shark Hưng bất ngờ nộp đơn từ chức ở CenLand

Công ty cổ phần Bất động sản Thế kỷ (CenLand, mã chứng khoán: CRE) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) công bố thông tin bất thường liên quan đến vấn đề nhân sự.

Cụ thể, ngày 27/4, HĐQT doanh nghiệp nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Thanh Hưng (shark Hưng) và sẽ trình đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại điều lệ công ty.

Tên tuổi của Shark Hưng gắn liền với chương trình Shark Tank (Ảnh: DT).

Trong đơn từ nhiệm, ông Hưng cho biết ông đã được bầu vào HĐQT CenLand nhiệm kỳ 2023-2028. Tuy nhiên, hiện ông "muốn tập trung vào công việc cá nhân và có định hướng mới cho bản thân", nên xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT công ty.

Đơn từ nhiệm của ông Phạm Thanh Hưng dự kiến được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 22/5. Thành phần tham dự là tất cả cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu CRE tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày 20/4.

Shark Hưng tên đầy đủ là Phạm Thanh Hưng, sinh năm 1972 tại tỉnh Hải Dương cũ. Ông Hưng được biết đến rộng rãi qua chương trình “Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam”.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 CenLand ghi nhận doanh thu đạt 1.323 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước. Tuy nhiên, khấu trừ các khoản thuế phí, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của CenLand ghi nhận mức tăng trưởng đạt 75,1 tỷ đồng, tăng 79,7% so với năm 2024 (41,79 tỷ đồng).