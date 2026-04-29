Chi tiết lộ trình cải tạo toàn bộ chung cư cũ tại Hà Nội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 172 về nghiên cứu lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối tượng thực hiện là toàn bộ nhà chung cư theo danh mục được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5456 ngày 5/11/2025 tại 48 phường, xã (nơi có nhà chung cư cũ) gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa, Láng, Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng…

Một khu chung cư cũ tại Hà Nội đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Mạnh Quân).

Về lộ trình thực hiện, thành phố vạch ra các cột mốc tiến độ cụ thể. Quý II, các phường, xã phải hoàn thành triển khai lập quy hoạch, đồng thời hoàn thành quy hoạch chi tiết đối với các khu vực đã được phê duyệt nhiệm vụ.

Quý III, hoàn thành Đề án quy gom đối với các nhà chung cư đơn lẻ, độc lập. Năm 2026-2027, đối với các khu vực đang nghiên cứu, chưa được phê duyệt nhiệm vụ, thành phố yêu cầu hoàn thành 50% công tác lập quy hoạch trong năm 2026 và kết thúc 100% vào quý II/2027.

Đến quý III/2027, sẽ hoàn tất 100% công tác thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 cho các nhà chung cư cũ.

Hà Nội yêu cầu ưu tiên triển khai ngay công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 và quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 đối với những chung cư có kết quả kiểm định thuộc diện phải phá dỡ.

UBND cấp phường, xã được giao trực tiếp tổ chức lập quy hoạch. Sau đó, các nhà đầu tư sẽ được lựa chọn theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại.

Theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030, Hà Nội phấn đấu giai đoạn 2026- 2030 hoàn thành cải tạo, xây dựng các chung cư cũ đã có kết luận kiểm định (khoảng 1,5 triệu m2 sàn), đến 2035 sẽ hoàn thành cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đối với toàn bộ 2.160 nhà chung cư.