Người dân mang bao tải đi đựng tiền: Hé lộ giá đền bù đất dự án Olympic

Ngày 29/4, xã Thanh Oai (Hà Nội) tiếp tục chi trả tiền đền bù đất làm dự án Khu đô thị thể thao Olympic cho người dân. Đáng chú ý, nhiều người dân thôn Động Giã đã mang bao tải đi để đựng tiền đền bù.

Một số độc giả báo Dân trí đặt câu hỏi về giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic của Tập đoàn Vingroup.

Hình ảnh nhiều người dân mang bao tải đi đựng tiền đền bù dự án Olympic tại thôn Động Giã (Ảnh: UBND xã Thanh Oai).

Theo UBND TP Hà Nội, áp dụng mức bồi thường bằng tiền đối với đất trong dự án theo hệ số K = 2 so với mức quy định. Tại Nghị quyết 258 của Quốc hội và Nghị quyết 87 của HĐND TP Hà Nội, Hà Nội được phép áp dụng cơ chế đặc thù đối với các dự án quan trọng của Thủ đô.

Cụ thể, tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được tính trên cơ sở giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh. Hệ số này do thành phố quyết định đối với từng dự án cụ thể và có thể lên tới mức tối đa là 2 lần.

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, Khu đô thị thể thao Olympic là dự án đầu tư lớn, quan trọng, đã được các cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương và chính thức khởi công từ ngày 19/12/2025. Hiện nay, các địa phương liên quan đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Về đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, UBND xã Thanh Oai và nhiều xã phường khác tại Hà Nội cho biết mức bồi thường đất nông nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn xã là 1.085.000 đồng/m2.

Đối với tiền thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng (theo Điều 20, Quyết định số 40/2026 ngày 2/4/2026 của UBND TP Hà Nội), người sử dụng đất nông nghiệp bàn giao mặt bằng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi đất thì được thưởng 10.000 đồng/m2 nhưng không quá 10 triệu đồng/người sử dụng đất (tức là người sử dụng đất có quyết định thu hồi từ 1m2 đến dưới 1.000m2 nhân với tiền thưởng là 10.000 đồng/m2; đối với những hộ gia đình có diện tích thu hồi trên 1.000m2 thì tiền thưởng tiến độ cố định là 10 triệu đồng/chủ sử dụng đất).

Các hộ gia đình, cá nhân sẽ được nhận thêm tiền hỗ trợ ổn định đời sống; tiền bồi thường về cây cối, hoa màu trên đất (nếu có).

Ngoài ra, việc hỗ trợ ổn định đời sống (đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp) cũng được quan tâm.

Nếu thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng được hỗ trợ trong 3 tháng, được tính: 3 tháng x 30kg gạo x 16.600 đồng x số khẩu. Nếu thu hồi từ 30 đến 70%, được tính: 6 tháng x 30kg gạo x 16.600 đồng x số khẩu. Nếu thu hồi trên 705, được tính: 12 tháng x 30kg gạo x 16.600 đồng x số khẩu.

Khu đô thị Olympic có quy mô khoảng 9.200ha, được định hướng phát triển gắn với tổ hợp thể thao tầm cỡ quốc tế. Về quy hoạch, khu thuộc địa bàn 11 xã, phường, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.

Thời gian tới, UBND các xã cho biết sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các trường hợp còn vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và giữ vững tiến độ thực hiện dự án.