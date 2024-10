Tiềm năng đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng vịnh Bái Tử Long

Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn nằm giữa lòng vịnh Bái Tử Long đang hút khách bởi công trình nằm trong vùng vịnh kín cùng tiềm năng sinh lời.

Từ sức hấp dẫn của bất động sản tại những vùng vịnh kín

Trên thế giới, những vùng vịnh kín luôn có tiềm năng lớn về bất động sản nói chung và bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng. Thừa hưởng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, địa hình vững chãi, những vị trí xung quanh các vịnh này lý tưởng để tập trung các tòa nhà cao tầng kiên cố và các khu dân cư đông đúc. Nhà cửa, công trình xây dựng trong vùng vịnh kín được che chắn bởi các đảo và núi đá nên giảm được sự tàn phá của gió bão, sóng thần so với những khu vực khác.

Vịnh Victoria được ví như là trái tim yên bình của đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), một thiên đường du lịch và mua sắm của châu Á. Mỗi năm Hong Kong đón hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về vui chơi, mua sắm, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, sầm uất. Nơi đây tập trung những tòa nhà chọc trời là trụ sở của các ngân hàng, tập đoàn đa quốc gia, những khách sạn nổi tiếng như Pennisula Hotel, Harbour Grand Kowloon, Shangri-La… Bất động sản tại Hong Kong cũng luôn có giá cả đắt đỏ nhất thế giới, mỗi căn hộ có giá trung bình dao động từ 2-5 triệu USD nhưng vẫn rất hút khách.

Tương tự, vịnh Vancouver (Canada) là một trong những vịnh đẹp và kín gió tại Bắc Mỹ, nơi tập trung các dự án bất động sản cao cấp, khách sạn và khu dân cư hiện đại. Với chất lượng cuộc sống cao, cơ sở hạ tầng đồng bộ và môi trường trong lành, các khách sạn, khu dân cư xung quanh vịnh Vancouver thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến đầu tư, lập nghiệp, nghỉ dưỡng, biến Vancouver trở thành một thành phố đáng sống được nhiều người mơ ước, cho dù chi phí sinh hoạt có phần đắt đỏ.

Đến tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng vịnh Bái Tử Long

Vịnh Bái Tử Long (Vân Đồn, Quảng Ninh) là một trong những vịnh đẹp nhất Việt Nam. Với gần 600 hòn đảo lớn nhỏ muôn hình vạn trạng, phong cảnh thiên nhiên đẹp tựa bức tranh sơn thủy hữu tình. Những hòn đảo tự nhiên bao quanh, tạo thành một vành đai chắn bão cho con người, tàu thuyền, bến cảng và các công trình xây trong lòng vịnh, giúp nơi đây khá an toàn, phù hợp với các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao, giải trí, vui chơi ngoài trời và trên biển.

Với quy hoạch bài bản cùng việc đầu tư hạ tầng đồng bộ như cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, bến cảng Ao Tiên, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, đường 334 và các công trình hạ tầng quan trọng khác, Vân Đồn đang khoác lên mình một diện mạo đô thị mới. Theo định hướng đến năm 2030, Vân Đồn sẽ trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là đô thị đồng bộ về hạ tầng, xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với bảo tồn địa hình, cảnh quan, bản sắc riêng.

Lợi thế to lớn đó của Vân Đồn đã phả sức nóng vào thị trường bất động sản, giúp nơi đây thu hút hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn. Một trong số này là dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - tổ hợp nghỉ dưỡng đa năng hàng đầu khu vực. Dự án có quy mô hơn 2.200 phòng khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, tích hợp với trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, trung tâm mua sắm, nhà hàng, bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí, thể thao, khu fitness và spa...

Căn hộ tại dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn có tầm nhìn trực diện toàn cảnh vịnh Bái Tử Long.

Thiết kế hiện đại, sang trọng theo phong cách "resort apartment" (căn hộ nghỉ dưỡng), kết nối hài hòa với thiên nhiên cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích đa năng "all in one", Crystal Holidays Harbour Vân Đồn hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách sự hài lòng về một kỳ nghỉ với những trải nghiệm ấn tượng, khó quên.

Dù nằm trong lòng vịnh kín, nhưng dự án vẫn áp dụng các tiêu chuẩn cao hàng đầu thế giới về thiết kế và thi công. Chủ đầu tư cũng chú trọng đến từng chi tiết trong lựa chọn các vật liệu xây dựng, đảm bảo bền đẹp, thân thiện môi trường và có khả năng chống chịu trước những diễn biến cực đoan của thời tiết, đem đến sự yên tâm cho khách hàng.

Với những lợi thế vượt trội về vị trí, cảnh quan, kiến trúc và độ an toàn cùng chính sách bán hàng linh hoạt, căn hộ nghỉ dưỡng tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đang trở thành một cái tên được chú ý, một tài sản đầu tư đáng giá, là nơi trú ẩn cho dòng tiền thông minh của khách hàng.

