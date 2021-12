Tiềm năng đầu tư bất động sản thương mại phía Tây Hà Nội

Dân trí Bất động sản thương mại Tây Hà Nội được hưởng lợi khi tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài đang triển khai xây dựng giai đoạn 2 cùng lộ trình trở thành trung tâm hành chính mới của Thủ đô.

Lực đẩy từ hạ tầng giao thông kết nối

Theo nhận định của giới chuyên gia, tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài đã tạo ra "cú hích" cho thị trường bất động sản lân cận, bởi khi hoàn thành tuyến đường này sẽ góp phần giúp khu vực phía Tây thủ đô "chuyển mình". Tuyến đường với chiều rộng 40-100 m tùy từng vị trí gồm 6 làn xe vừa giúp kết nối các khu vực xung quanh với trung tâm thành phố Hà Nội vừa giải tỏa sự tắc nghẽn cho trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu hiện tại. Sau khi được hoàn thiện, đây sẽ là huyết mạch kết nối Mỹ Đình và Hà Đông giúp cho giao thông và di chuyển của người dân trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn.

Hiện tại tuyến đường này đã làm đến điểm giao với Đại lộ Thăng Long. Đầu tháng 9 vừa qua, trong danh mục dự án được UBND thành phố Hà Nội gửi hồ sơ đến thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về tiến độ triển khai thì đoạn nối 2,5 km của tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài từ Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm đến đường Ngô Thì Nhậm (Hà Đông) dự kiến được thực hiện trong thời điểm từ năm 2022-2025.

Tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài dự kiến được thực hiện trong thời điểm từ năm 2022-2025, tạo nên "cú hích" lớn cho thị trường bất động sản phía Tây thủ đô (Ảnh: Bản đồ quy hoạch Hà Nội).

Với cơ sở hạ tầng không ngừng được đầu tư hoàn thiện nên dù thị trường nhà ở Hà Nội vẫn chịu một số ảnh hưởng tiêu cực từ các đợt dịch Covid-19 trong nửa đầu năm nay, nhưng thị trường bất động sản vẫn khá sôi động và phía Tây có sự vươn mình mạnh mẽ. Theo khảo sát của Đông Tây Land Miền Bắc, hiện nay đất biệt thự, liền kề shophouse ở các khu đô thị mới ở khu vực Mỹ Đình, Hà Đông có giá 140-180 triệu đồng/m2, căn hộ chung cư dao động 30-45 triệu đồng/m2, giá đất mặt đường Lê Quang Đạo hiện có mức trung bình 125 triệu đồng/m2.

Hàng loạt dự án được hưởng lợi dọc tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài

"Bất động sản khu vực phía tây Hà Nội nóng trở lại khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, các nhà đầu tư và khách hàng mua để ở đã có niềm tin hơn và tiếp tục tham gia vào thị trường", đó là nhận định của bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao bộ phận Tư vấn của Savills Hà Nội.

Sự đẩy mạnh đầu tư mạng lưới tiện ích xã hội và cơ sở hạ tầng với việc hình thành loạt tuyến giao thông huyết mạch, bất động sản khu vực phía tây Hà Nội đang dần "lột xác" nhưng thị trường này cũng không nằm ngoài xu hướng khan hiếm nguồn cung chung trên thị trường. Dọc trục đường Lê Quang Đạo nguồn cung căn hộ thương mại (shophouse) vẫn khá hạn chế, chỉ có một vài dự án có tính pháp lý hoàn chỉnh và tính thanh khoản cao có thể cho thuê, chuyển nhượng hay bán lại một cách dễ dàng.

Ở phân khúc tầm trung có thể kể đến shophouse khối đế chung cư Hausman thuộc dự án FLC Premier Parc với quy mô 6,4 ha tọa lạc ngay mặt tiền tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài và đường 70 mới, hay tổ hợp khu đô thị Louis City Đại Mỗ đối diện FLC Premier Parc, khu đô thị Dương Nội, An Phú Shopvilla.

Thị trường bất động sản dọc trục Lê Quang Đạo kéo dài.

Ngoài phân khúc trung cấp, phân khúc cao cấp dọc tuyến Lê Quang Đạo có thể kể đến shophouse The Matrix One nằm ngay tại một trong những trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất Mỹ Đình. Dự phát triển theo mô hình "một căn hộ, 3 lợi ích" khi chủ nhân vừa được sở hữu căn hộ làm nơi nghỉ ngơi cho gia đình, vừa có thể thu lợi nhuận từ việc khai thác cho thuê hoặc kinh doanh tự do.

Nhờ lợi thế đón đầu tiềm năng tăng giá hấp dẫn từ sự phát triển của cơ sở hạ tầng và kinh tế - xã hội tại khu vực phía Tây trung tâm mới của Hà Nội, cùng với rất ít dự án nhà ở thấp tầng đang được chào bán, nhiều chuyên gia nhận định đây là khu vực được giới đầu tư "săn đón".

Trường Thịnh