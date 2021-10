Tiềm năng bất động sản tại TP Thủ Đức giai đoạn "bình thường mới"

Dân trí Sau hơn 2 tháng tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch covid-19, thị trường bất động sản thành phố Thủ Đức bắt đầu sôi động trở lại nhờ vào nhiều lợi thế.

TP Thủ Đức - Mảnh đất "màu mỡ" cho các dự án bất động sản chất lượng

Thành phố Thủ Đức được hợp nhất từ 3 quận phía Đông gồm quận 2, quận 9 và Thủ Đức. 3 quận có vị trí quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ gồm: TP HCM; các trọng điểm công nghiệp tại Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước; đầu mối giao thông hàng hải của Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Tây Ninh và 2 tỉnh tại Đồng bằng sông Cửu Long gồm Tiền Giang và Long An. TP Thủ Đức được kỳ vọng đóng góp 30% tổng sản phẩm (GRDP) cho TP HCM, tương đương 7% tổng sản phẩm nội địa (GDP) của cả nước.

Với tổng diện tích khoảng 21.000 ha, dân số hơn một triệu người, tương đương 1/10 diện tích và dân số của TP HCM, thành phố Thủ Đức được chia thành 6 khu vực trọng điểm, bao gồm: khu đô thị tương lai Trường Thọ, trung tâm công nghệ cao Sài Gòn, khu Đại học Quốc gia TP HCM, trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm, khu thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc và khu công nghệ sinh thái Tam Đa.

6 khu vực trọng điểm của thành phố Thủ Đức (Ảnh: Rever).

Về tiềm năng phát triển bất động sản của TP Thủ Đức, ông Phạm Thanh Quý - Giám Đốc Kinh doanh tại Rever cho biết thành phố này đang là khu vực có số lượng dự án nhà phố, biệt thự lẫn căn hộ chung cư nhiều nhất tại TP HCM. Với loại hình căn hộ chung cư, Rever ghi nhận có đến trên dưới 150 dự án chung cư đã, đang và sắp triển khai tại TP Thủ Đức với đầy đủ mọi phân khúc từ bình dân đến hạng sang.

"Tiềm năng tăng giá ở cả loại hình căn hộ lẫn nhà phố, biệt thự tại TP Thủ Đức đều rất tốt, với mức tăng trung bình của các dự án từ 10-50% so với thời điểm mở bán ban đầu, một số dự án có mức tăng mạnh đến hơn 60%", ông Quý nói.

Cũng theo đại diện Rever, bên cạnh chất lượng căn hộ, vị trí thuận tiện, người dân còn cần một cộng đồng với các tiện nghi, tiện ích như trường học quốc tế, trung tâm thương mại, công viên, mảng xanh. Những tiện ích này sẽ khó có được đầy đủ trong các dự án đơn lẻ; mà chỉ có trong các dự án phức hợp, quy mô lớn như đại đô thị Vinhomes Grand Park với các phân khu The Rainbow, The Origami, The Manhattan, The Beverly, Masteri Centre Point..

The Origami - Phân khu căn hộ tại Vinhomes Grand Park

Là phân khu có vị trí nổi bật thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Origami được xây dựng với định hướng mở ra không gian sống theo "Tinh thần Nhật - Chuẩn sống xanh" giữa lòng thành phố Thủ Đức. The Origami gồm 21 tòa tháp, cung cấp các loại hình căn hộ studio, một phòng ngủ, một phòng ngủ và một phòng chức năng, 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và một phòng chức năng, 3 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và một phòng chức năng với diện tích từ 30-108 m2, phù hợp với đa dạng nhu cầu của khách hàng.

The Origami được quy hoạch thông minh đảm bảo mỗi tòa căn hộ đều sở hữu không gian cây xanh và mặt nước, cộng hưởng cùng đại công viên 36 ha mang tới cuộc sống trong lành, sinh thái. Những ứng dụng tiên phong trong phương tiện công cộng chạy bằng năng lượng sạch VinBus hay hệ thống vận hành bao gồm chức năng đo lường và cảnh báo môi trường… tại Vinhomes Grand Park cũng sẽ đem tới sự cân bằng hài hòa dành cho cư dân The Origami giữa cuộc sống đô thị hiện đại.

Phối cảnh phân khu The Origami trong tổng thể dự án Vinhomes Grand Park (Ảnh: Vinhomes).

Vị trí đắc địa giúp dự án Vinhomes Grand Park - The Origami trở thành khu vực thuận tiện về giao thông. Từ các căn hộ thuộc dự án, cư dân có thể dễ dàng liên kết với các quận lân cận và tam giác kinh tế Bình Dương - Đồng Nai - Vũng Tàu thông qua Vành đai 3.

Rever phân phối chính thức The Origami thuộc Vinhomes Grand Park

Rever đã để lại nhiều ấn tượng tốt với khách mua và các nhà đầu tư bất động sản khi phân phối chính thức nhiều dự án chất lượng, quy mô trong nhiều năm qua. Tiếp nối hàng loạt thành công trước đó, Rever vừa được chủ đầu tư Vinhomes chọn làm đại lý phân phối chính thức dự án Vinhomes Grand Park.

Đại diện Rever nhận giải thưởng "Top 10 sàn giao dịch bất động sản tốt nhất 2020".

Với kinh nghiệm phân phối thành công nhiều dự án nhà ở chất lượng từ trước đến nay, Rever đánh giá Vinhomes Grand Park - The Origami là sản phẩm căn hộ ưu việt so với các dự án cùng phân khúc trên địa bàn, với các lợi thế cạnh tranh khó dự án nào có được.

"Rever với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm sẽ tích cực hỗ trợ khách hàng trong mọi thời điểm, giữ vững uy tín là địa chỉ tin cậy cho khách hàng, mang đến cho khách hàng những nơi an cư chất lượng cũng như các cơ hội đầu tư đắc lợi nhất", ông Quý khẳng định.

