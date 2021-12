Thuận An - Thành phố trẻ giàu tiềm năng

Dân trí Là thành phố trực thuộc tỉnh sở hữu tiềm năng phát triển công nghiệp, Thuận An đã và đang vươn mình tỏa sáng, mở ra cơ hội đầu tư giá trị và bền vững.

Sức hút của thành phố trẻ

Thành phố Thuận An có diện tích tự nhiên 83,71 km2, nằm ở phía Nam của tỉnh Bình Dương. Phía Đông giáp thành phố Dĩ An. Phía Bắc giáp thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Phía Tây giáp quận 12. Phía Nam giáp quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, thành phố Thuận An là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thị xã ở mức cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 143,88 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực kinh tế chuyển biến tích cực theo cơ cấu công nghiệp, dịch vụ- thương mại, nông nghiệp. Năm 2018, tỷ lệ công nghiệp - xây dựng chiếm 79,48%,thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 20,44% và nông lâm nghiệp chiếm 0,08%.

Một góc thành phố Thuận An (Ảnh: Danh Khôi).

Thành phố hiện có 3 khu công nghiệp (VSIP 1, Việt Hương, Đồng An) và 3 cụm công nghiệp tập trung, thu hút 2.368 doanh nghiệp trong và ngoài nước; trong đó, số doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp là 400 doanh nghiệp. Đây còn là nơi tập trung các tiện ích có chất lượng quốc tế như: trường Cao đẳng Quốc tế Việt Nam - Singapore; Bệnh viện Quốc tế Miền Đông, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia, siêu thị Aeon Mall, Minh Sáng Plaza,…

Nhờ lợi thế vị trí giáp ranh TP Thủ Đức, TPHCM và kết nối đồng bộ qua hạ tầng hoàn thiện, người dân tại TP Thuận An mất khoảng 20 phút về TP Thủ Đức và 30 phút để di chuyển vào trung tâm TPHCM thông qua Quốc lộ 13 kết nối Phạm Văn Đồng, DT 743, DT 743B, DT 43, Mỹ Phước - Tân Vạn kết nối ra Quốc lộ 1K đến xa lộ Hà Nội.

Thời gian gần đây, Thuận An cũng tiến hành các dự án giao thông trọng điểm như: xây cầu vượt nút giao ngã 6 vòng xoay An Phú giữa Thuận An và Dĩ An; đề án cải tạo, mở rộng Quốc Lộ 13 lên 6 làn xe nối Bình Dương - TPHCM, xây cầu vượt tại giao lộ QL13 - cầu Ông Bố thuộc TP Thuận An.

Đi kèm sự phát triển nhanh chóng của thành phố, nhu cầu sở hữu nhà ở cũng ngày một tăng cao.

Một trong những lý do thúc đẩy điều này chính là nhu cầu ở thực của giới chuyên gia nước ngoài, lao động cấp cao làm việc tại đây. Điều này cũng đặt ra bài toán không gian an cư chuẩn mực cho giới chuyên gia tại thành phố trẻ.

The Gemini - Kiến tạo không gian sống chuẩn mực quốc tế tại thành phố trẻ

Là tòa tháp thuộc phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City, The Gemini sở hữu 2 mặt tiền với một mặt là đại lộ - tài chính - thương mại - dịch vụ, mặt còn lại tiếp giáp trực tiếp đường trục ven kênh phía sau dự án. Vị trí này giúp The Gemini mở ra tầm nhìn panorama thời thượng về cả hướng Tây lẫn hướng Nam, đồng thời thu trọn cảnh quan thiên nhiên xanh mát của khu công viên trung tâm và dòng suối nhiệt đới.

Astral City sở hữu vị trí mặt tiền quốc lộ 13.

Các căn hộ tại The Gemini có thiết kế kính tràn nguyên khối mang đến diện mạo sang trọng và hiện đại. Với thiết kế lấy nắng và gió theo phương ngang, 100% căn hộ tại The Gemini luôn ngập tràn ánh sáng cùng năng lượng gió tự nhiên.

Căn hộ tại The Gemini luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Astral City mang đến cho cư dân tương lai hệ sinh thái tiện ích với 1,7 ha cảnh quan và tiện ích nội khu, với các điểm nhấn như: 4 tầng trung tâm thương mại sầm uất và 1 tầng rạp chiếu phim hiện đại với tổng diện tích lên đến 3.000 m², tuyến phố shopping - ẩm thực - giải trí kết hợp suối nhiệt đới trung tâm dự án dài 300 m, 2 công viên trung tâm cùng tổ hợp vui chơi trẻ em gần 2.000 m2… Tầng 20 của tòa tháp là nơi mở ra một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp như resort trên không với hồ bơi chân mây, vườn thiền, vườn yoga, khu BBQ…

Hồ bơi chân mây tại tầng 20 của The Gemini.

