Thủ tướng yêu cầu kiểm soát tồn kho bất động sản

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 499 kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách đầu tháng 9.

Liên quan đến thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền triển khai các giải pháp tổng thể về cung - cầu, tài khoá, đất đai… Đặc biệt, nhu cầu chính đáng về nhà ở của người dân vẫn còn cao, cần thực hiện các giải pháp tăng cung.

Một dự án bất động sản tại Hà Nội (Ảnh: Trần Kháng).

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị có thẩm quyền đẩy nhanh tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản đang tồn đọng, chậm tiến độ; rà soát cắt giảm thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng; đẩy mạnh hơn nữa nguồn cung nhà ở xã hội; kiểm soát tồn kho bất động sản.

Theo báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý II là gần 25.294 sản phẩm, tăng hơn 8% so với quý trước và tăng gần 48% so với cùng kỳ. Tồn kho này được hiểu là số lượng bất động sản của dự án đủ điều kiện đưa vào giao dịch theo quy định của pháp luật nhưng chưa giao dịch trong kỳ báo cáo.

Trong đó, chung cư tồn kho 3.287 sản phẩm, tăng hơn 40% so với quý trước và tăng gần 10% so với cùng kỳ. Đất nền tồn kho 11.717 sản phẩm, tăng nhẹ so với quý trước nhưng tăng 66% so với cùng kỳ. Đối với nhà ở riêng lẻ tồn kho 10.290 sản phẩm, tăng gần 10% so với quý trước.