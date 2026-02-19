Thu nhập tiền tỷ đáng mơ ước của dàn sếp ngành bất động sản

Tại Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR), người giữ truyền thống thu nhập cao là ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc. Trong quý IV vừa qua, vị này nhận 1,86 tỷ đồng cao nhất trong dàn lãnh đạo. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, con số thu nhập vẫn thấp hơn 7%.

Không chỉ ông Vũ có thu nhập giảm, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt còn hao hụt 50% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 545 triệu đồng. Một số lãnh đạo khác có thu nhập tăng mạnh, như ông Nguyễn Tấn Danh - Phó chủ tịch, ông Lê Quang Phúc - Thành viên HĐQT, ông Trần Trọng Gia Vinh - Thành viên độc lập.

Tại Công ty bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG), ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT - nhận hơn 3,3 tỷ đồng năm qua, cao hơn 50% so với năm trước đó, cao nhất trong các thành viên HĐQT và Ban tổng giám đốc.

Tương tự, bà Nguyễn Mai Giang - Phó tổng giám đốc - nhận thu nhập hơn 2 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Thành Châu - Kế toán trưởng - thu nhập tăng 42%, đạt gần 1,8 tỷ đồng.

Thu nhập các lãnh đạo công ty trên tăng trong bối cảnh năm 2025, lợi nhuận doanh nghiệp này tăng 45%, đạt 379 tỷ đồng.

Thu nhập tiền tỷ của dàn lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG), thù lao của các thành viên trong HĐQT không biến động quá lớn. Ông Nguyễn Hùng Cường, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền nhận mức thù lao lần lượt gần 2 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng cho năm qua. Lương, thưởng và các phúc lợi khác của Tổng giám đốc Nguyễn Quang Tín hơn 1,9 tỷ đồng, tăng 2%.

Tại Công ty Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC), thù lao và thưởng của các thành viên HĐQT giảm rõ rệt so với năm trước. Tổng thù lao gần 1,7 tỷ đồng, giảm 50%, trong đó ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch - nhận 351 triệu đồng, các thành viên khác nhận 221 triệu đồng.

Tuy nhiên, lương thưởng ban điều hành tăng gấp đôi. Trong đó, ông Lê Viết Liên - Tổng giám đốc - gấp 2,3 lần, nhận hơn 4 tỷ đồng; ông Đoàn Hữu Hà Vinh - Phó tổng giám đốc - gấp 2,5 lần, nhận 3,8 tỷ đồng.

Thu nhập của dàn lãnh đạo trên tăng mạnh trong bối cảnh doanh nghiệp này lãi hơn 641 tỷ đồng trong năm qua, gấp 9,5 lần năm trước, do quý cuối năm ghi nhận doanh thu tài chính từ bán cổ phần công ty Giải trí Đại Dương Vũng Tàu.

Tại Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL), thù lao của các thành viên trong HĐQT giữ nguyên. Người có thù lao cao nhất là ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT - mức 1,2 tỷ đồng năm 2025.

Ở Ban Điều hành, tiền lương Tổng giám đốc Dương Văn Bắc là 4,8 tỷ đồng, các Phó tổng giám đốc Trần Thị Thanh Vân, Cao Trần Duy Nam lần lượt đạt gần 2,9 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng.