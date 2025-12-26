Trung Quốc có hơn 50.000km đường sắt cao tốc (Ảnh: UNSPLASH).

Hôm 26/12, tuyến đường sắt cao tốc Tây An - Diên An thuộc tỉnh Thiểm Tây, miền Bắc Trung Quốc đã đi vào vận hành.

Tuyến đường này có tổng chiều dài 299km, và chuyến đi ngắn nhất mất 68 phút. Tàu C9309 chạy với tốc độ 350km/h, nhanh hơn tàu Shinkansen của Nhật Bản vốn có tốc độ tối đa 320km/h.

Tuyến mới đã nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc vượt mốc 50.000km.

Theo Tập đoàn Đường sắt nhà nước Trung Quốc (China Railway), mạng lưới đường sắt của Trung Quốc đã mở rộng khoảng 32% so với năm 2020.

Trung Quốc cũng đã tài trợ cho các tuyến đường sắt ở nhiều quốc gia châu Á khác trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường, sáng kiến tài trợ các dự án hạ tầng trên toàn cầu, nhưng một số kế hoạch đã bị đình trệ.